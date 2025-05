Misano-Test: Jonathan Rea schnellster Yamaha-Pilot

Jonathan Rea (Yamaha) beendete den ersten Tag des Superbike-Tests in Misano auf Rang 8. Er konnte sein Gefühl auf der R1 verbessern und arbeitete daran, die Chattering-Problematik in den Griff zu bekommen.

Nachdem Jonathan Rea (Yamaha) in Cremona sein Comeback nach der langwierigen Verletzung gab und dort die Ränge 19, 16 und 18 erzielte, konnte sich der sechsfache Superbike-Weltmeister in Most deutlich steigern und seine ersten Punkte in der Saison 2025 einfahren. In der Gesamtwertung liegt Rea derzeit mit neun Punkten auf dem 19. Platz.

Beim zweitätigen Superbike-Test in Misano in dieser Woche hat Rea die Gelegenheit, sein Gefühl auf der R1 weiter zu verbessern und sich für das Rennwochenende auf der italienischen Strecke Mitte Juni vorzubereiten.

Am ersten Tag erzielte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) eine überragende Bestzeit. Rea landete mit 1,076 sec Rückstand auf Rang 8 und war damit bester Yamaha-Pilot. Der Nordire absolvierte ein umfangreiches Testprogramm. «Es war ein positiver erster Testtag – ohne den Stress eines Rennwochenendes zu haben», meinte der Nordire.

«Wir testeten unterschiedliche Chassis-Setups und probierten einige Ideen aus. Darüber hinaus versuchten wir das Chattering in den Griff zu bekommen, welches wir mit unserem Bike auf dieser Strecke haben. Umso mehr Grip, desto mehr Chattering haben wir auch. Daran werden wir auch am zweiten Tag arbeiten», sprach Rea den enormen Grip auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli an.

Mit den Fortschritten am ersten Tag war Rea zufrieden. «Hinsichtlich des Gefühls mit dem Bike machten wir einige wichtige Schritte nach vorne», so das Resümee des 38-Jährigen. «Wir sind zwar noch nicht dort, wo wir hinwollen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir morgen mit einem guten Gefühl starten können.»