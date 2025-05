Alvaro Bautista überzeugt: «Haben etwas gefunden»

Alvaro Bautista hat am ersten Testtag in Misano vor allem an seiner Sitzposition auf der Ducati gearbeitet

Alvaro Bautista war am ersten Tag des Superbike-Tests in Misano schnellster Ducati-Pilot. Er arbeitete vor allem an seiner Sitzposition auf der Panigale V4R, um besser einlenken zu können. Die Suche war erfolgreich.

Am ersten Tag des Misano-Tests drehte nur Alvaro Bautista für das Ducati-Werksteam auf der italienischen Piste seine Runden. Teamkollege Nicolo Bulega verzichtete und wird am Mittwoch dazustoßen.

In der Zeitenliste war Bautista am Ende des Tages auf Rang 4 zu finden, womit er bester Ducati-Fahrer war. Auf den Schnellsten Toprak Razgatlioglu (BMW) fehlten dem Routinier 0,802 Sekunden. Die Zeitenjagd stand für ihn jedoch nicht im Vordergrund, vielmehr ging es dem 40-Jährigen darum, sein Gefühl auf der Panigale V4R zu verbessern.

«Ich bin sehr zufrieden mit unserer Arbeit, denn wir haben zwei wichtige Dinge getestet», erklärte Bautista. «Am Morgen haben wir an meiner Position auf dem Bike gearbeitet. Das wollten wir bereits bei den Rennen machen, aber an den Rennwochenenden ist so etwas schwierig – du versuchst dann, die maximale Performance zu erzielen und kümmerst dich nicht allzu sehr um das Feeling. Wir haben an diesem Morgen etwas interessantes gefunden, das uns helfen kann. Man muss aber vorsichtig sein, denn auf dieser Strecke mit dem hohen Grip-Level ist es sehr speziell. Wir müssen ruhig bleiben, aber die nächsten Rennen sind hier, weshalb es funktionieren sollte.»

Was genau hat Bautista mit seiner Crew bei seiner Sitzposition geändert? «Wir suchten etwas, um mit dem Bike besser einlenken zu können – damit hatten wir am Saisonbeginn am meisten zu kämpfen», blickte der zweifache Superbike-Weltmeister zurück. «Wir machten keine große Änderung, aber wir haben etwas gefunden, das uns hilft.»

«Am Nachmittag haben wir dann eine große Änderung beim Bike-Setup durchgeführt», fuhr Bautista fort. «Wir konnten das Ganze aber nicht ausgiebig testen, weil es anfing zu regnen. Aber wir konnten einige Daten für den zweiten Testtag sammeln. Generell war es ein positiver erster Tag, an dem wir zwei wichtige Dinge ausprobierten – wir müssen zufrieden sein. Wir legten zwar keinen Fokus auf eine Zeitenjagd, aber ich konnte heute ohne großen Aufwand schnelle Rundenzeiten fahren.»