Misano-Test, 13 Uhr: Toprak in einer eigenen Liga 27.05.2025 - 13:00 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu fuhr am Dienstagvormittag die schnellste Zeit

Der zweitägige Misano-Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche wird von Ducati organisiert. Am ersten Tag ging aber BMW-Star Toprak Razgatlioglu mit einem eindrucksvollen Vorsprung in die Mittagspause.