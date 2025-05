Misano-Test, Tag 1: BMW, Bimota und Honda vor Ducati

Toprak Razgatlioglu dominierte den ersten Testtag in Misano vor Axel Bassani (v.r.)

Am ersten Testtag in Misano sorgte Toprak Razgatlioglu für eine überragende Bestzeit. Hinter dem BMW-Piloten folgen die Bimota von Axel Bassani und eine Honda von Iker Lecuona. Erst ab Platz 4 folgt Ducati.

Am späten Vormittag gewitterte es in der Region, doch die Teilnehmer am Superbike-Test blieben davon weitgehend verschont. Zwar zogen dunkle Wolken über den Misano World Circuit, aus denen aber kein Regen fiel. Nach einer Stunde Mittagspause wurde der Test um 14 Uhr für vier weitere Stunden fortgesetzt.

Dominique Aegerter (Yamaha) und Alex Lowes (Bimota) eröffneten die zweite Session. Es dauerte nicht lange, bis Toprak Razgatlioglu (BMW) seine Bestmarke vom Vormittag in 1:33,020 min unterbot. Bei Halbzeit um 16 Uhr führte der Weltmeister in 1:32,909 min die Zeitenliste um 0,873 sec vor dem zweitplatzierten Danilo Petrucci (Ducati) an. Neben den Top-2 hatte gut die Hälfte der Teilnehmer ihre Zeit vom Vormittag bereits verbessert.

Um 16:45 Uhr der nächste Paukenschlag des BMW-Piloten: In 1:32,589 min war der 28-Jährige schneller als der Rundenrekord, den der zweifache Superbike-Weltmeister selbst im vergangenen Jahr im Superpole-Race in 1:32,687 min aufgestellt hatte. Auf die schnellste jemals gefahrene Rundenzeit in Misano von 1:32,320 min, die ebenfalls von Razgatlioglu aus der Superpole 2024 stammt, fehlten nur noch 0,269 sec.

Eine Stunde vor dem Ende kratzte mit Axel Bassani endlich ein zweiter Pilot an der 1:32 min. Der Bimota-Pilot blieb in 1:33,091 min jedoch knapp darüber. Als Dritter reihte sich Honda-Ass Iker Lecuona ein. Weil es eine halbe Stunde vor dem Ende tröpfelte, blieb es bei diesem Stand.

Auf den weiteren Positionen folgt das Ducati-Quartett Alvaro Bautista, Sam Lowes, Yari Montella und Danilo Petrucci. Bester Yamaha-Pilot wurde Jonathan Rea auf Platz 8 – mit 1,076 sec Rückstand. Für einen Kawasaki-Lichtblick sorgte Garrett Gerloff als Neunter.

Dominique Aegerter fuhr am Nachmittag 35 Runden und kam auf eine 1:34,095 min – Platz 15 für den Yamaha-Piloten aus der Schweiz.

Ducati-Testfahrer Michele Pirro (17.) führt in Misano die 2026er Panigale V4R aus und beendete den ersten Tag mit einer besten Zeit von 1:34,866 min.

Das Feld der Supersport-Piloten wird am ersten Testtag vom aufstrebenden Jaume Masià (Ducati) in 1:37,208 min angeführt. Hinter dem Most-Sieger folgen seine Markenkollegen Valentin Debise und Philipp Öttl.