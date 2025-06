Verletzter Xavi Vierge (Honda) hofft auf Misano

Unverschuldet stürzte Xavi Vierge beim Superbike-Meeting in Most und zog sich Brüche im Fuß zu. Wie die Genesung des Honda-Werkspiloten läuft und wie seine Chancen stehen, auf dem Misano World Circuit dabei zu sein.

Xavi Vierge war machtlos, als er im zweiten Rennen auf dem Autodrom Most in die Kollision von Jonathan Rea (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati) in Kurve 1 verwickelt wurde. Der Katalane wurde rechts hart getroffen. Beim Aufprall zog sich der Honda-Pilot einen mehrfachen Bruch des Würfelbeins zu. Dieser Fußwurzelknochen trägt die Hauptlast des Körpergewichts. Mittels Schrauben wurde der Bruch am 20. Mai stabilisiert.

Die Heilung verläuft planmäßig und mittlerweile konnte Vierge wieder mit leichtem Training beginnen. Aber das Meeting in Misano findet ab 13. Juni statt und am Donnerstag nächster Woche muss der 28-Jährige auf Freigabe durch die Rennärzte hoffen. Kurz zuvor, am 10. Juni, wird sich Vierge daher einem Check unterziehen, bei dem auch Röntgenaufnahmen erstellt werden.

Brüche im Fuß heilen langsamer als andere Bereiche des Körpers, weil die Durchblutung geringer ist. Für Vierge ist aber klar: Das sechste Saisonevent will er auf keinen Fall verpassen.

«Alles sieht gut aus – ich erhole mich schneller als erwartet», meinte Vierge zuversichtlich. «Diese Woche haben wir begonnen, meinen Fuß allmählich in die Trainingseinheiten zu integrieren. Es war hart, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe angefangen zu laufen, natürlich mit Gehhilfen, und ich kann meinen Fuß im Fitnessstudio und bei der Physiotherapie ein wenig benutzen, um schrittweise eine richtige Genesung einzuleiten. Wenn alles gut geht, werde ich am Montag mit dem Fahrradfahren auf dem Turbotrainer beginnen. Wenn alles in Ordnung ist, werde ich am Mittwoch nach Misano fliegen.»