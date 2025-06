Andrea Iannone: «Jetzt besseres Gefühl mit Ducati»

Es war erstaunlich, dass Andrea Iannone nur zehn Tage nach seinem Sturz in Most beim Superbike-Test auf dem Misano World Circuit dabei war. Trotz seiner Einschränkungen glaubt der Ducati-Pilot, Fortschritte erreicht zu h

Nach seinem Highsider im ersten freien Training in Most war Andrea Iannone mit drei gebrochenen Zehen am rechten Fuß für das restliche Rennwochenende außer Gefecht. Weil einer der Brüche verschoben war, wurde der 35-Jährige in einer Mailänder Privatklinik operiert. Nur wenige Tage später meldete sich der Italiener für den zweitägigen Superbike-Test in Misano am Dienstag und Mittwoch vergangener Woche zurück.

Um den frisch operierten Fuß zu schonen, rüstete das Go Eleven-Team die Ducati V4R auf eine Daumenbremse um. Ansonsten stand die Vorbereitung auf Heimrennen Mitte Juni hinsichtlich Fahrwerksabstimmung und Elektronik-Settings im Fokus. Nach 130 Runden ließ sich Iannone eine beste Zeit von 1:33,364 min notieren.

«Wir haben während des gesamten Tests nur Rennreifen verwendet und haben es nicht auf eine schnelle Runde angelegt», erklärte der 35-Jährige. «Wir haben eine gute Lösung gefunden, wodurch wir sowohl die Pace als auch mein Gefühl auf dem Motorrad verbessern konnten. Ich bin positiv und recht zufrieden mit der geleisteten Arbeit. Heute haben wir einen Schritt nach vorn gemacht und ich bin zuversichtlich, dass wir noch etwas für das Rennen finden können.»

Iannone klagte beim Test erwartungsgemäß über deutliche Schmerzen im Fuß, obwohl er extra einen größeren Stiefel trug.

«Am zweiten Tag war es körperlich noch komplizierter», gab der Ducati-Privatier zu. «Mein Fuß begann immer mehr zu schmerzen und ich hatte Mühe, ausreichend Kraft aufzubringen. Ich war aber in der Lage, viele Runden zu fahren. Am Ende haben wir das Beste aus der Situation gemacht.»

Zeiten Superbike-Test in Misano, 27./28. Mai, kombiniert:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:32,093 min

2. Toprak Razgatlioglu (TR), BMW, +0,040 sec

3. Axel Bassani (I), Bimota, +0,705

4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,727

5. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,797

6. Yari Montella (I), Ducati, +0,869

7. Iker Lecuona (E), Honda, +0,924

8. Jonathan Rea (GB), Yamaha, +0,926

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,060

10. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,066

11. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,083

12. Alex Lowes (GB), Bimota, +1,172

13. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,271

14. Michael vd Mark (NL), BMW, +1,373

15. Garret Gerloff (USA), Kawasaki, +1,417

16. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +1,718

17. Ryan Vickers (GB), Ducati, +1,723

18. Michele Pirro (I), Ducati, +1,863

19. Stefano Manzi (I), Yamaha, +2,335

20. Sylvain Guintoli (F), BMW, +3,197

21. Markus Reiterberger (D), BMW, +3,312

22. Tarran Mackenzie (GB), Honda, +3,320

23. Javi Fores (E), Bimota, +3,457

24. Ivo Lopez (P), Honda, +3,768

25. Thomas Bridewell (GB), Honda, +3,909

26. Mattia Pasini (I), Moto2, +4,489

27. Jeremy Alcoba (E), Kawasaki SSP, +5,373

28. Philipp Öttl (D), Ducati SSP, +5,502

29. Valentin Debise (F), Ducati SSP, +5,547

30. D34GT1 (?), Ducati SSP, +6,066

31. Niccolò Antonelli (I), Yamaha SSP, +6,068

32. Eduardo Montero (E), Ducati SSP, +7,611