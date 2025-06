Misano: Pirelli bringt neuen Super-Qualifyer-Reifen

Das Superbike-Meeting in Misano ist nicht nur das Heimrennen vieler Teams und Fahrer, sondern auch für Reifen-Monopolist Pirelli. Mit einem neuen Qualifyer möchten die Gummi-Spezialisten aus Mailand Rekorde brechen.

Pirelli hat sich in der Superbike-WM mit konsequenter Weiterentwicklung einen guten Ruf erarbeitet und ist im Motorsport der führende Reifen-Hersteller und rüstet ab 2027 auch die MotoGP aus. In der seriennahen Weltmeisterschaft wurden die Gummi-Mischungen über die Jahre immer weicher, was auch Auswirkungen auf die Kräfteverhältnisse hatte, denn nicht jedes Motorrad ließ sich perfekt an die weichen Pneus der Italiener abstimmen.

Für das Heimrennen auf dem Misano World Circuit lässt Pirelli eine Neuerung debütieren. Ein Qualifyer mit dem Entwicklungskürzel E0479 verspricht Rennchef Giorgio Barbier einen Performance-Sprung. Dieser Reifen verwendet zwar die gleiche Mischung wie der Standard-SCQ, verfügt aber über eine innovative Struktur.

«Wir setzen unsere Entwicklungsarbeit fort und konzentrieren uns auf den extrasoft mit der neuen Spezifikation E0479, die eine Weiterentwicklung des Standard-Qualifyer darstellt. Diese neue Lösung wurde entwickelt, um eine größere Aufstandsfläche, mehr Grip und Stabilität sowie eine konstante Leistung zu bieten», erklärte der Italiener. «Die Ergebnisse sind sehr ermutigend, und wir hoffen, dass der E0479 positiv aufgenommen wird. Es handelt sich um eine Lösung, die darauf ausgelegt ist, auf der fliegenden Runde maximale Leistung zu bieten und diese auch über die Distanz von 10 Runden des Superpole-Race sehr hoch zu halten.»

Wie üblich darf der neue SCQ nur in freien Trainings, der Superpole und im Sprintrennen eingesetzt werden.