Bimota KB998: Erstes Podium beim Heimspiel in Misano?

Der positive Misano-Test sorgt bei den Bimota-Verantwortlichen für Optimismus, beim Heimevent der Superbike-WM 2025 unweit von der Produktionsstätte in Rimini endlich in die Top-3 vorzustoßen.

Misano ist für das Bimota by Kawasaki Racing Team nach Cremona das zweite Heimevent der Superbike-WM 2025. Auf Grund der Nähe zur Produktionsstätte in Rimini wird Misano aber als das wahre Heimrennen angesehen. Lediglich 20 Autominuten liegen zwischen dem Werk und dem Misano World Circuit Marco Simoncelli.

«Dieses Wochenende haben wir wieder ein Heimrennen», freut sich Werkspilot Axel Bassani auf das Rennwochenende vor den heimischen Fans. «Es ist immer schön, zu Hause zu fahren, vor allem, weil wir dieses Mal mit nur 20 Minuten Entfernung ganz in der Nähe der Bimota-Fabrik sind. Es ist ein echtes Heimrennen.»

«Wie immer hoffe ich, dass ich es genießen kann, auf der Strecke 100 Prozent zu geben und Bimota das zu geben, was sie verdienen – einige gute Ergebnisse. Wir werden versuchen, die Abstimmung des Motorrads weiter zu verbessern. Wir wissen, in welchen Bereichen wir uns verbessern müssen», ist Bassani, der beim Misano-Test mit der drittschnellsten Zeit überraschte, überzeugt.

Ein fünfter Platz ist bisher Bassanis bestes Ergebnis mit der Bimota KB998 Rimini. Der Italiener, der beim zurückliegenden Rennwochenende in Most seine Vertragsverlängerung bekannt gab, mahnt zur Geduld: «Es ist nicht einfach, sofort Verbesserungen zu erzielen, aber ich hoffe, dass uns das in naher Zukunft gelingen wird.»

«Das Niveau in der Superbike-WM ist derzeit sehr hoch und wir haben dieses Jahr ein brandneues Motorrad. Wir versuchen unser Bestes, und nach dem letzten Test in Misano habe ich ein gutes Gefühl. Unser Renntempo ist nicht schlecht. Ich denke also, dass wir mit dem Team an diesem Wochenende gute Arbeit leisten können», so Bassani.

Teamkollege Alex Lowes hielt sich beim zurückliegenden Test in Misano mit Fabelzeiten zurück und konzentrierte sich auf das Renntempo. «Es wird ein spannendes Wochenende beim Heimrennen von Bimota. Wir haben vor einigen Wochen beim Test in Misano hart gearbeitet und viel über das Motorrad gelernt», bemerkte Lowes.

«Seit dem Test haben wir intensiv daran gearbeitet, die Daten zu analysieren und alles für das Rennwochenende vorzubereiten. Die Strecke selbst macht viel Spaß und ich möchte mich weiter verbessern und mit der Bimota KB998 um die besten Ergebnisse der Saison kämpfen», erklärte Lowes vor dem Heimspiel seines Arbeitgebers in Misano.

Mit einem vierten Platz in Most stellte Lowes das bisher beste Ergebnis mit der neuen Bimota sicher. Im Vorjahr beendete Lowes den Misano-Sprint auf der dritten Position.