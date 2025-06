Bulega verlängert bei Ducati - MotoGP-Tests fix!

Nicolo Bulega fährt auch in der Superbike-WM 2026 für das Ducati-Werksteam. Zusätzlich übernimmt er eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der MotoGP-Desmosedici für das Pirelli-Zeitalter.

Ducati setzt weiterhin auf Nicolo Bulega: Der italienische Shootingstar der Superbike-Weltmeisterschaft hat seinen Vertrag mit dem Aruba.it Racing-Team bis Ende 2026 verlängert. Ducati kann also auch nach dem Wechsel zur neuen Panigale V4R auf Bulegas Dienste zählen. Zudem wird Bulega auch Entwicklungseinsätze für das MotoGP-Projekt bestreiten und Ducati-Testpilot Michele Pirro dabei helfen, die Desmosedici GP in die 850er-Ära zu bringen, in der mit Pirelli-Reifen gefahren wird.

Bulega zeigte sich emotional und stolz über die Vertragsverlängerung: «Familie ist etwas, das man sich aussucht. Und ich habe mich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Auch 2026 werde ich mit dem Team Aruba.it Racing – Ducati in der Superbike-Weltmeisterschaft an den Start gehen! Außerdem werde ich die Ehre haben, mit dem Ducati-MotoGP-Testteam an der Entwicklung der neuen Desmosedici GP mitzuwirken. Eine weitere Herausforderung, eine Verantwortung, die mich mit Stolz erfüllt. Vielen Dank an das Team, meine Crew und alle, die uns immer unterstützen.»

Der Supersport-Weltmeister von 2023 und aktuelle WM-Leader in der Superbike-WM hat sich in kürzester Zeit vom Talent zum Titelkandidaten entwickelt. Bereits in seinem Rookiejahr 2024 forderte er Toprak Razgatlioglu bis zum Saisonfinale in Jerez heraus – und distanzierte seinen erfahrenen Teamkollegen Alvaro Bautista mehrfach deutlich. In der aktuellen Saison führt Bulega nach 15 Rennen mit 252 Punkten, 13 Podestplätzen und 8 Siegen die Gesamtwertung souverän an.

Seine konstant starken Leistungen blieben auch anderen Herstellern nicht verborgen. Besonders BMW lobte den jungen Italiener immer wieder öffentlich – doch Bulega entschied sich klar für Ducati.

Zukunft mit Verantwortung – auch in der MotoGP

Ein bedeutender Aspekt des neuen Vertrags ist Bulegas Beteiligung an der Entwicklung der MotoGP-Desmosedici, die ab 2027 mit Pirelli-Reifen fahren wird – eine neue Herausforderung, bei der Bulegas Superbike-Erfahrung von großem Wert ist.

Ducati Corse-General Manager Luigi Dall’Igna unterstreicht die strategische Bedeutung: «Nicolo ist eine gewinnbringende Investition für das Ducati-Corse-Projekt. Wir haben unsere Reise 2022 in der Supersport begonnen, um ihn mit der Panigale V4R in der höheren Klasse wettbewerbsfähig zu machen. In seinem Rookiejahr in der Superbike-WM hat er alle beeindruckt und sein Potenzial und Talent als Fahrer unter Beweis gestellt.»

Kontinuität als Schlüssel zum Erfolg

Für Aruba-Teamchef Stefano Cecconi ist die Vertragsverlängerung ein logischer Schritt: «Es ist sehr befriedigend, auf die Reise zurückzublicken, die wir gemeinsam mit Nicolo in den letzten Jahren unternommen haben. Wir sind auf dem richtigen Weg, und ich hoffe, dass die Festlegung der nahen Zukunft uns weitere Sicherheit gibt und uns die Möglichkeit bietet, unsere ganze Energie auf die aktuelle Saison zu konzentrieren.»

Bulega selbst betont, wie sehr er sich mit dem Team verbunden fühlt: «Ich freue mich sehr, meine Karriere bei Aruba.it Racing – Ducati fortsetzen zu können. Das Ziel ist es, noch mehr Zufriedenheit zu erreichen. Die Verlängerung unserer gemeinsamen Zukunft ist ein wichtiger Schritt, damit wir uns noch intensiver auf diese Saison konzentrieren können.»

Die Vertragsverlängerung ist ein starkes Signal: Ducati vertraut auf Kontinuität – und auf einen Fahrer, der nicht nur heute Titelkandidat ist, sondern auch morgen das Projekt in neue Dimensionen führen soll. Ein großer Kontrast zum Bruch mit Ex-Weltmeister Alvaro Bautista, mit dem Ducati nicht weitermachen wird.