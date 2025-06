Balaton-Test: BMW vor Ducati, Honda und Bimota

Stolze 13 Piloten der Superbike-Weltmeisterschaft nutzten einen Track-Day, um den Balaton Park Circuit kennenzulernen. Eine Einschätzung der Kräfteverhältnisse für das Rennwochenende ist nicht möglich.

Weil das Superbike-Reglement den Teams nur zehn Testtage mit ihren Fahrern erlaubt, fuhren die Teilnehmer an einem Track-Day auf dem Balaton Park Circuit mit modifizierten Serienmotorrädern. Da die ungarische Piste neu im Kalender der seriennahen Weltmeisterschaft ist und keine Abstimmungsdaten vorliegen, war das Kennenlernen der Strecke durch die Fahrer der für die Teams wichtigere Schritt.

Am Vormittag sorgte Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) in 1:42,605 min für die schnellste Rundenzeit, kein anderer Superbike-Pilot blieb unter 1:43 min. Mit 0,3 sec Rückstand blieb Diogo Moreira aus der Moto2 dem 28-Jährigen am dichtesten auf den Fersen.

Die zweite Session lief von 14 bis 17 Uhr. Wie die meisten GP-Piloten verzichteten auch Razgatlioglu und Alex Lowes (Bimota) auf den Nachmittag. Von der Möglichkeit, die 4,1 km lange ungarische Piste zu erkunden, machte dagegen besonders Iker Lecuona Gebrauch. Der Honda-Pilot spulte 38 Runden ab und war damit der mit Abstand fleißigste Teilnehmer – in 1:44,063 min war der Spanier aber nicht der schnellste!

In Abwesenheit seines ROKiT BMW-Teamkollegen sorgte Michael van der Mark in 1:43,253 min für die beste Zeit. Der Niederländer war damit jedoch um 0,2 sec langsamer als am Vormittag. In der kombinierten Liste behauptete somit der Türke die Führung. Innerhalb einer Sekunde zum 32-Jährigen aus der Käsestadt Gouda blieben am Nachmittag die Ducati-Piloten Nicolò Bulega, Andrea Iannone und Sam Lowes sowie Lecuona mit der CBR1000RR-R.

Eine seriöse Einschätzung der Rundenzeiten ist kaum möglich, da noch keine Motorrad-Weltmeisterschaft auf dem Balaton Park Circuit gastierte. Da die Superbike-Asse jedoch mit Straßenmotorrädern und minimalem Risiko im Bereich von 1:43 min fahren, sind am Rennwochenende mit WM-Material bis zu 2 sec schnellere Zeiten wahrscheinlich.