Andrea Locatelli: Yamaha-Unterschrift aus Überzeugung

Als erster und bisher einziger Yamaha-Fahrer wurde Andrea Locatelli für die Superbike-WM 2026 bestätigt. Der Italiener stand aber schon kurz vor der Einigung mit einem anderen Hersteller.

Mit Andrea Locatelli und Jonathan Rea im Pata Maxus-Werksteam sowie Remy Gardner und Dominique Aegerter bei Giansanti Racing hat Yamaha in der Superbike-WM 2025 vier Fahrer unter Vertrag. Stand heute ist nur beim Italiener sicher, dass wir ihn auch im kommenden Jahr auf einer R1 fahren werden sehen.

Seit dem Weggang von Toprak Razgatlioglu nach der Saison 2023 ist Locatelli bei Yamaha zur Nummer 1 aufgestiegen. Bei Halbzeit der Superbike-WM 2025 belegt der 28-Jährige mit 157 Punkten in der Gesamtwertung Rang 5, zweitbester Yamaha-Pilot ist Remy Gardner als Zwölfter mit nur 62 Punkten.

Am 26. Mai bestätigte Yamaha Andrea Locatelli für 2026 und 2027 – mutmaßlich mit einer deutlichen Gehaltssteigerung. «Es gab auch tiefere Gespräche mit einem anderen Hersteller und wir näherten uns an, aber man bot mir nur einen Einjahresvertrag und ich wollte nicht in Gefahr laufen, nach nur einem Jahr wieder auf ein anderes Motorrad wechseln zu müssen», verriet Locatelli im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Mit Yamaha weiterzumachen, war die bessere Option. Denn zum einen glaube ich weiterhin fest an das Projekt, zumal ich schon viele Jahre mit Yamaha verbunden bin. Außerdem wird es in naher Zukunft einschneidende Änderungen im Reglement geben, hinsichtlich der Balance und auch hinsichtlich des neuen Reifenausrüsters ab 2027.»

Locatelli hat im zweiten Lauf in Assen seinen ersten Superbike-Laufsieg eingefahren. «Für mich stand im Vordergrund, dass ich in der Superbike-WM weiterhin wettbewerbsfähig sein möchte», erklärte der Italiener. «Ob es ein neues Motorrad geben wird oder nicht, was meines Wissens derzeit auch nicht in Planung ist, möchte ich mit Yamaha den Titel gewinnen. Das ist vielleicht nicht 2026 möglich, aber warum nicht unter den geänderten Regeln.»