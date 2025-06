Aufwärtstrend von Sam Lowes (Ducati) geht weiter

Bei Halbzeit der Superbike-WM 2025 hat Sam Lowes mehr als doppelt so viele Punkte eingefahren als im vergangenen Jahr. Der Ducati-Privatier hat allen Grund, für sein Heimrennen in Donington Park zuversichtlich zu sein.

Nicht nur seine erste Pole-Position und den ersten Podestplatz in der Superbike-WM (beides in Assen) sieht man die aufstrebende Formkurve von Sam Lowes. Er stürzt seltener, punktet regelmäßig und fährt konstant einstellige Ergebnisse ein. Nach sechs von zwölf Events belegt der Ducati-Pilot mit 124 WM-Punkten den sechsten Rang – in der gesamten Saison 2024 fuhr der Engländer mit zahlreichen Rennstürzen lediglich 53 Punkte ein!

Nicht nur Lowes als Fahrer, auch sein Team Marc VDS trägt zu den besseren Ergebnissen bei. Es werden bessere Entscheidungen getroffen und Probleme werden souveräner gelöst – so wie in Misano, als der 34-Jährige aus Lincoln das gesamte zweite Training wegen eines Elektronikproblems verpasst hatte. Dennoch glänzte Lowes am Samstag in der Superpole als Dritter und kreuzte im ersten Lauf als Siebter die Ziellinie.

«Wir hatten uns entschieden, mit dem harten Vorderreifen zu fahren, obwohl ich ihn zuvor nie benutzt hatte und auch beim Test hier keine Runden damit gefahren bin. Aber angesichts der heißen Bedingungen war das ein sehr kalkuliertes Risiko», erzählte Lowes. «Ich hatte keinen optimalen Start, aber ich musste das Rennen beenden und Informationen für Sonntag sammeln. Ich hatte ziemlich viel Schlupf und hatte auch Probleme, das Motorrad zu verzögern. In einigen schnellen Kurven habe ich beinahe die Front verloren. Das war wohl auch der Grund, warum ich in der letzten Runde eine Track-Limit-Strafe erhalten und einen Platz in den Top-6 verloren habe. Wir haben die Ziellinie aber weniger als zwei Sekunden hinter dem Podium überquert, worüber wir uns nicht allzu sehr beschweren können, da der Freitag wahrscheinlich der härteste Tag des Jahres war.»

Mit den Plätzen 6 und 7 sammelte Lowes auch am Sonntag solide Punkte. «Die Bedingungen waren wirklich hart. Es war sehr, sehr heiß, sogar schon im Superpole-Race. Wir haben uns im Superpole-Rennen für den Reifen für das lange Rennen entschieden. Gegen Ende wurde ich schneller, konnte aber die Zeit, die wir am Start verloren hatten, nicht mehr aufholen. Dennoch halte ich es für eine gute Entscheidung, da sie uns für den Nachmittag gut aufgestellt hat», erzählte Lowes. «Im Hauptrennen haben wir uns für den härteren Vorderreifen entschieden. Ich sage nicht, dass es die falsche Wahl war, denn sie hatte einige Vor- und Nachteile. Aber mir fehlte einfach ein bisschen Leistung, und am Ende fiel ich etwas zurück. Wir hatten wahrscheinlich etwas mehr als Platz 7 erwartet.»

Hohe Temperaturen wie in Misano sind für das Heimrennen von Lowes vom 11. bis 13. Juli in Donington Park zwar nicht zu erwarten, dennoch wird sich der Ducati-Pilot für die nächste Hitzeschlacht vorbereiten. «Ich weiß, dass ich an meinem Fahrstil arbeiten und bei Hitze etwas sanfter sein muss. Das Wochenende in Misano hätte viel schlechter laufen können, aber wir haben es geschafft, alle drei Rennen mit soliden Leistungen zu beenden», sagte Lowes. «Jetzt freue ich mich schon auf das Rennen zu Hause in Donington in einem Monat!»