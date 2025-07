Ryan Vickers (Ducati): «Das schlechteste Motorrad»

Als Rookie in der Superbike-WM 2025 geht Ryan Vickers durch eine harte Schule. Der Engländer kämpft an vielen Fronten und fand heraus, dass die Ducati V4R nicht zwingend das beste Motorrad der Weltmeisterschaft ist.

Die Verpflichtung von Ryan Vickers durch das Ducati-Team Motocorsa war eine Überraschung. Der Engländer zeigte zwar in der BSB mit Yamaha solide Leistungen, über internationale Erfahrung verfügte er aber praktisch nicht und die V4R kannte der 26-Jährige auch nicht.

Doch auf Phillip Island überraschte Vickers mit Platz 13 im ersten Lauf und als 15. erreichte er auch im zweiten Rennen die Punkteränge – für einen Rookie war das nicht selbstverständlich. Seitdem stagnieren aber seine Ergebnisse. Platz 10 im Superpole-Race in Assen war sein bestes Finish, wofür es jedoch keinen Punkt gab; und auch in Cremona und Most reichte es für den Ducati-Piloten nicht für Punkte.

Die Anpassung an das Motorrad und die elektronischen Hilfen gestalten sich für Vickers als das größte Problem. «Das Schwierigste für mich als Fahrer ist nicht nur, Probleme zu umfahren. In der BSB ist die Elektronik recht simpel, während die Elektronik in der Weltmeisterschaft Kurve für Kurve eingestellt wird, sodass man das Motorrad für jede Kurve auf der Strecke perfekt einstellen kann», schilderte Vickers. «In der BSB bin ich fünf oder sechs Jahre lang auf Motorrädern gefahren, die nicht in allen Bereichen perfekt sind. Dadurch lernt man, Probleme zu umfahren. Das ist eine gute Fähigkeit, die uns derzeit aber ein wenig zurückhält, denn sobald man mit dem Superbike etwas anders fährt, passt sich die Elektronik automatisch an die Fahrweise an. Das kann dazu führen, dass Dinge nicht richtig funktionieren.»

Die Ducati V4R hat sich in der Superbike-WM als das schlagkräftigste Paket etabliert. Neben den Werksfahrern Nicolo Bulega und Alvaro Bautista haben auch die Kundenpiloten Danilo Petrucci, Andrea Iannone und Sam Lowes mindestens eine Podestplatzierung eingefahren. «Wenn man das Motorrad nicht genau so fährt, wie man es muss, also auf einem sehr hohen Niveau, funktioniert es nicht richtig, weil die Parameter so eingestellt sind, um das Maximum zu erreichen», erklärte Vickers. «Um das Maximum zu erreichen, muss man es auf eine bestimmte Art und Weise tun. Man muss mit viel Kraft bremsen, die Hinterradbremse zum richtigen Zeitpunkt betätigen und das Gas zum richtigen Zeitpunkt öffnen. Wenn man all diese Dinge nicht tut, ist es das schlechteste Motorrad, das man haben kann.»