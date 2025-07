Axel Bassani (Bimota): Balaton ein Hauch von Imola

Bei der Erkundung der neuen Superbike-Piste Balaton Park Circuit machte Axel Bassani positive und negative Entdeckungen. Obwohl es nicht Imola ist, fühlt sich der Bimota-Pilot auf der ungarischen Piste ein wenig Zuhause.

Nach 35 Jahren kehrt die Superbike-WM 2025 nach Ungarn zurück. Schauplatz ist der erst 2023 eröffnete Balaton Park Circuit, der in den vergangenen Monaten zur Erlangung der FIM-Homologation umfangreich modifiziert wurde. Nur einen Monat, nachdem die seriennahe Weltmeisterschaft ihr Meeting veranstaltet haben wird (25. bis 27. Juli), folgt mit der MotoGP der nächste große Event.

Die ungarische Piste wurde ursprünglich für Autorennen konzipiert. Auf 4115 Meter verteilen sich sechs Rechts- und zehn Linkskurven. Die Resonanz der Superbike-Piloten, die die Piste an einem Track-Day mit Serienmotorrädern in der vergangenen Woche erkundet haben, war gemischt.



«Auf den Geraden habe ich maximal den vierten Gang eingelegt», ätzte Axel Bassani von Superbike-Rückkehrer Bimota bei motosprint.it. «Sie sind wahrlich nicht lang, aber mit einem Superbike kommen wir möglicherweise bis in den fünften Gang. Es gibt viele anspruchsvolle Bremsmanöver, da es einige Schikanen im ersten Gang gibt: 85 bis 90 Prozent dieser Kurven müssen im ersten Gang gefahren werden. Deshalb kann man schnell Zeit verlieren, wenn man einen Fehler macht. Die Schikanen haben mich an die erste Kurve in Most oder die Schikanen in Imola erinnert.»

Obwohl die Strecke erst vor zwei Jahren eröffnet wurde, konnte man in Onboard-Aufnahmen den teilweise schlechten Zustand der Kerbs erkennen.



«In sieben Kurven bricht der Asphalt auf – ich hoffe, dass das Problem bis zum Rennwochenende behoben wird», ergänzte der Italiener. «Es ist nicht die aufregendste Strecke der Welt, aber auch nicht die schlechteste, auch wenn ich sie mit unserem Einsatzmotorrad neu bewerten werden muss. Eine Unbekannte wird die Hitze sein: Als wir gefahren sind, konnte man kaum atmen, wenn also die Bedingungen am Rennwochenende dieselben sind, wird es sicherlich hart werden.»

Übrigens: Bassani hat familiäre Beziehungen zu Ungarn. Seine Urgroßmutter mütterlicherseits war Ungarin. «Deshalb wird es für mich ein wenig wie eine Rückkehr zu meinen Wurzeln sein», schmunzelte der 25-Jährige.