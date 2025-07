Donington, Sprint: Souveräner Sieg von Razgatlioglu

Mit dem Sieg im Superpole-Race setzte Toprak Razgatlioglu seine Dominanz in Donington Park fort. Der BMW-Star liegt in der Gesamtwertung nur noch einen Punkt hinter Superbike-Leader Nicolò Bulega (BMW).

Die Bezeichnung des Sprintrennens kommt daher, weil das Ergebnis in die Startaufstellung für den zweiten Lauf einfließt. Die Top-9 erhalten außerdem bis zu zwölf WM-Punkte und nehmen die ersten neun Startplätze ein, die weiteren Positionen entsprechen der Superpole vom Samstag.

Für den Sprint basiert die Startaufstellung jedoch auf dem Qualifying. Weil aber der am Samstag im ersten Lauf gestürzte Alex Lowes (Bimota) über Schmerzen im linken Knöchel klagte und für Sonntag ausfällt, rückten alle Piloten ab Platz 4 um eine Position nach vorn. Aus der ersten Reihe starteten somit Lauf-1-Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW), WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha). Dominique Aegerter ging von Position 10 in das Superpole-Race. Michael van der Mark startete vom letzten Platz, weil seine BMW auf Besichtigungsrunde mit Defekt ausrollte und er es deswegen nicht rechtzeitig in die Startaufstellung schaffte.

Das Wetter in Donington bei Rennstart um 11 Uhr Ortszeit war nicht mehr sonnig, aber trocken und mit 21 Grad Celsius angenehm. Razgatlioglu gewann den Start und hatte in den ersten zwei Runden Rea als Puffer zwischen sich und Bulega. Als der WM-Leader den Rekordweltmeister überholt hatte, lag der BMW-Star bereits um 2 sec vorn und kontrollierte seinen Vorsprung problemlos. Nach zehn Runden kreuzte der 28-Jährige 2,8 sec vor dem Italiener die Ziellinie. Bulega führt die Gesamtwertung nur noch mit einem Punkte Vorsprung an!

Dritter wurde Sam Lowes (Ducati), der bei seinem unverschuldeten Unfall am Samstag eine schmerzhafte Schulterprellung erlitt.

Rea fiel bis zum Ende noch hinter Bautista (4.) und seinem Yamaha-Teamkollegen Andrea Locatelli (5.) auf Platz 6 zurück.

Die Top-9 komplettieren Danilo Petrucci (Ducati), Garrett Gerloff (Kawasaki) und Andrea Iannone (Ducati). Als Zehnter mit nur 0,5 sec Rückstand auf Iannone verpasste Dominique Aegerter (Yamaha) knapp eine bessere Startposition für das zweite Rennen.

Pech hatte Scott Redding, der seine Ducati mit einem Defekt abstellen musste. Das gleiche Schicksal ereilte Iker Lecuona – bester Honda-Pilot wurde Xavi Vierge auf Platz 13.

Ohne Alex Lowes war von Bimota im Superpole-Race nicht viel zu sehen; Axel Bassani erreichte abgeschlagen als 14. das Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea und Bulega in die erste Kurve. Dann Locatelli, Lowes und Montella.



Runde 1: Die Top-3 unverändert. Bautista Sechster, Aegerter auf 14. Sturz von der Mark in Kurve 11.



Runde 2: Razgatlioglu 1 sec vor Rea und Bulega. Montella verbremst sich und fällt auf Platz 11 zurück. Sechs Ducati in den Top-9.



Runde 3: Bulega schnappt sich Platz 2 von Rea, liegt aber 2 sec hinter Razgatlioglu.



Runde 4: Sam Lowes neuer Dritter. Rea (4.) unter Druck von Locatelli und Bautista.



Runde 5: Nur Razgatlioglu fährt 1:25 min. Bautista vorbei an Locatelli und Rea auf Platz 4. Montella hat seine erste Long-Lap gefahren – nur noch 17. Aegerter Elfter.



Runde 6: Razgatlioglu 2,4 sec vor Bulega und 3,5 sec vor Lowes. Petrucci, Vickers, Iannone und Gerloff kämpfen um Platz 7.



Runde 7: Keine Änderung in den Top-6.



Runde 8: Razgatlioglu 2,7 sec vor Bulega. Lecuona stellt seine Honda ab.



Runde 9: Vickers verpasst die Haarnadelkurve und verliert den Anschluss zur Gruppe um Platz 7. Redding kommt an die Box.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Sam Lowes. Aegerter Zehnter.