Razgatlioglu: Ehrerbietung für toten Borja Gomez (20)

Die Nachricht vom tödlichen Unfall des jungen Spaniers Borja Gomez hat Rennsportfans weltweit erschüttert, auch Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu. Der Türke reagierte auf liebenswerte Art.

Anfang Juli gab es auf der Rennstrecke in Magny-Cours in Frankreich einen tragischen Unfall. Der aus San Javier stammende Borja Gomez nahm mit dem Stock-EM-Team Laglisse an einem privaten Training teil. Der 20-Jährige stürzte und rutschte ins Kiesbett, was nicht weiter schlimm gewesen wäre. Gomez wurde aber kurz danach vom Motorrad eines weiteren gestürzten Fahrers getroffen, was tödliche Verletzungen zur Folge hatte.

Die schlimme Nachricht erschütterte Rennsportfans weltweit, auch Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu ist tief betroffen. Der BMW-Star fasste nach seinem zehnten Sieg in Donington Park am Samstag kurzerhand eine Fahne von Borja Gomez auf und drehte mit dieser seine Ehrenrunde.

«Ich habe ihn während der Wintertests in Portimao kennengelernt und einige Zeit mit ihm verbracht», erinnerte sich Toprak. «Er hat mir erzählt, dass ich sein Lieblingsfahrer wäre und er immer verfolgt, was bei mir los ist. Wir fuhren auch gemeinsam auf der Strecke. Als ich auf Instagram von seinem Crash las, war ich sehr traurig. Freunde fragten mich vor diesem Rennwochenende, ob ich auf der Auslaufrunde eine Flagge von ihm mitnehmen würde. Ich war sehr glücklich, dass ich sie mitnehmen und jedem zeigen durfte. Wir haben ihn geliebt – alle Fahrer waren sehr traurig über diese Nachricht. Ich mochte ihn sehr. Im Sport müssen alle zusammenhalten. Wir sind eine große Familie, egal ob in der MotoGP oder bei den Superbikes.»