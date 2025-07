Nach Halsschnitt: Domi Aegerter mit bester Leistung

Auf die Superbike-WM-Läufe am Sonntag in Misano hatte Dominique Aegerter (GRT Yamaha) Mitte Juni wegen einer angsteinflößenden Verletzung verzichten müssen. In Donington Park meldete sich der Schweizer furios zurück.

Dominique Aegerter wurde im ersten Rennen der Superbike-WM in Misano von seinem Markenkollegen Bahattin Sofuoglu abgeschossen. Domi katapultierte es aus dem Sattel seiner GRT-Yamaha und er krachte mit dem Hals auf die Windschutzscheibe. Dabei erlitt er einen zirka zehn Zentimeter langen, waagrechten Schnitt. Ein paar Zentimeter weiter und es hätte die Halsschlagader erwischt. Dort, wo die Wunde am tiefsten klaffte, wurde sie mit vier Stichen genäht, der Rest geklebt. Vier Wochen später geht es dem 34-Jährigen gesundheitlich wieder gut, nur ein Knie schmerzt noch.

Auf seine Leistung in Donington Park hat das keine Auswirkung, wie Aegerter mit seiner besten Saisondarbietung und Platz 7 eindrucksvoll bewies. Er verlor zwar 17,089 sec auf Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW), zu seinem viertplatzierten Markenkollegen Andrea Locatelli fehlen ihm aber nur gut 2,5 sec. Rekordchampion Jonathan Rea und Scott Redding kamen direkt vor dem Rohrbacher ins Ziel.

© Gold & Goose Willkommen zurück, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Michael van der Mark & Tommy Bridewell © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Michael van der Mark © Gold & Goose Jonathan Rea führt das Feld an © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Sam Lowes & Yari Montella © Gold & Goose Sam Lowes & Yari Montella © Gold & Goose Das Bike von Sam Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Garrett Gerloff © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Andrea Iannone © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Danilo Petrucci © Gold & Goose Nicolò Bulega © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Nicolò Bulega, Toprak Razgatlioglu & Danilo Petrucci Zurück Weiter

Nach schwierigen Monaten ist das England-Wochenende ein Lichtblick für den zweifachen Supersport-Weltmeister. «Wir waren in der Lage, im FP3 um eine Platzierung in den Top-10 zu kämpfen, das lag im Rahmen der Erwartungen», meinte Domi. «Für die Superpole hätte ich mir allerdings etwas mehr erwartet. Mit dem Qualifyer-Hinterreifen war ich in jeder Runde am Limit. Der elfte Startplatz war akzeptabel und wie der Rückstand von nur 0,7 sec zeigt, war die Zeitenjagd eine enge Kiste.»

«Im Rennen hatte ich einen guten Start, bis es in der ersten Kurve zu einem kleinen Chaos kam», schilderte Aegerter. «Zum Glück war ich nicht involviert. Danach konnte ich mich in eine gute Position bringen und folgte Scott Redding und meinen Yamaha-Kollegen Andrea Locatelli und Johnny Rea. Manchmal war es ein kleiner Kampf in der Gruppe. Ich war immer in Schlagdistanz, aber leider hat es nie für einen richtigen Angriff gereicht. Platz 7 nach einigen schwierigen Rennwochenenden ist eine Erleichterung. Es ist gut, endlich wieder ein Top-Ten-Ergebnis zu erzielen. Am Sonntag werden wir versuchen, im Superpole-Race unter die ersten neun zu kommen, und dann sehen wir, was wir im zweiten Rennen über die lange Distanz erreichen können. Das Team macht einen großartigen Job, wir arbeiten hart für jede kleine Verbesserung.»

In der Gesamtwertung liegt Aegerter mit jetzt 58 Punkten auf dem 15. Rang. Da er noch keinen Vertrag für 2026 hat, ist jedes starke Ergebnis eine Empfehlung.