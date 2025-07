Donington, Lauf 1: Razgatlioglu gewinnt Sturzfestival

Den ersten Lauf der Superbike-WM 2025 in Donington gewann souverän BMW-Star Toprak Razgatlioglu vor WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati). Das Rennen wurde von zahlreichen Stürzen überschattet.

In der Superpole am Vormittag hatte sich Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) den vordersten Startplatz gesichert. Neben dem Türken startete WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati). Als Dritter komplettierte mit Alex Lowes (Bimota) ein Engländer die erste Reihe. Zur Freude der britischen Fans qualifizierten sich mit Jonathan Rea (4./Yamaha), Sam Lowes (Ducati) und Ryan Vickers (Ducati) drei weitere Lokalmatadoren in den Top-7. Dominique Aegerter (Yamaha) ging von Position 11 in den ersten Lauf.

Das Wetter bei Rennstart um 15 Uhr Ortszeit war traumhaft, mit viel Sonnenschein und einem wolkenlosen Himmel. Der Start begann dramatisch mit einem Sturz im Mittelfeld in Kurve 1, bei dem es mit Sam Lowes, Yari Montella und Álvaro Bautista drei Ducati-Piloten aus dem Rennen riss.

Vorn stritten sich zunächst Alex Lowes und Razgatlioglu um die Führung, doch der Bimota-Pilot stürzte in Runde 4 und der Weltmeister erbte Platz 1 kampflos. Derweil hatte sich Bulega nach einem verhaltenen Start auf Platz 2 vorgearbeitet, hatte jedoch bereits fast drei Sekunden Rückstand auf den BMW-Piloten.

Razgatlioglu hatte Bulega mit den schnellsten Rundenzeiten bis zum Ende in Griff und gewann unspektakulär mit 6,5 sec Vorsprung vor dem Ducati-Piloten, obwohl er in den letzten zwei Runden um über eine Sekunde langsamer machte. Auf Platz 3 setzte sich bei Rennmitte Danilo Petrucci (Ducati) durch.



Mit zehn Siegen ist Razgatlioglu nun alleiniger Rekordhalter in Donington Park.





Spannend und turbulent ging es zwischen Andrea Locatelli (Yamaha), Scott Redding (Ducati), Jonathan Rea (Yamaha) und Dominique Aegerter im Kampf um Platz 4 zu. Im letzten Renndrittel konnte sich Locatelli absetzen, während dahinter weiter um die Positionen gestritten wurde. Nach einem Verbremser von Redding kam Rea an Redding vorbei und sich damit Platz 5 sichern. Der Bonovo Ducati-Pilot wurde Sechster, der Schweizer guter Siebter.

Ein starkes Finale fuhr Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki. Wäre das Rennen einige Runden länger gegangen, hätte der Texaner wohl die Gruppe vor ihm eingeholt. So kam er nur 0,2 sec hinter Aegerter als Achter ins Ziel.

Erwartungsgemäß kam Honda unter die Räder. Als Elfter kreuzte Xavi Vierge die Ziellinie, alle anderen Honda-Piloten schieden aus.

Weitere Stürze fabrizierten Axel Bassani (Bimota), Tito Rabat (Honda), Tommy Bridewell (Honda). Iker Lecuona (Honda) und Ivo Lopes (Honda) rollten mit Defekt aus.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Rea, Bulega und Alex Lowes in die erste Kurve. Kapitaler Sturz in von Sam Lowes, Yari Montella und Álvaro Bautista.



Runde 1: Razgatlioglu vor Lowes, Rea, Locatelli und Bulega. Dann Petrucci, Aegerter und van der Mark.



Runde 2: Lowes in 1:26,521 min vorbei an Razgatlioglu in Führung. Dann unverändert Rea, Locatelli und Bulega.



Runde 3: Lowes 0,6 sec vor Razgatlioglu. Rea fällt hinter Locatelli (3.) und Bulega (4.) auf Platz 5 zurück. Aegerter Siebter. Vierge auf Platz 11.



Runde 4: Lowes gestürzt! Razgatlioglu wieder Führender, 2,2 sec dahinter Bulega.



Runde 5: Nur Razgatlioglu und Bulega fahren 1:26 min. Locatelli und Rea kämpfen um Platz 3. Sturz Tito Rabat.



Runde 6: Razgatlioglu in 1:26,441 min um 2,9 sec vor Bulega. Sturz Gaststarter Tommy Bridewell.



Runde 7: Locatelli, Rea, Petrucci und Redding kämpfen um Platz 3. Aegerter weiterhin Siebter.



Runde 8: Razgatlioglu mit den schnellsten Zeiten 3,7 sec vor Bulega. Petrucci vorbei an Rea auf Platz 4.



Runde 9: Rea (6.) verliert eine weitere Position an Redding (5.) – und Aegerter liegt nur 0,5 sec hinter dem Rekordweltmeister. Sturz Bassani.



Runde 10: Razgatlioglu 4,2 sec vor Bulega und 7,4 sec vor Locatelli, der unter Druck von Petrucci gerät. Lecuona rollt mit Defekt aus.



Runde 11: Die Top-5 unverändert.



Runde 12: Locatelli fällt hinter Petrucci (3.) und Redding (4.) auf Platz 5 zurück.



Runde 13: Bulega (2.) 6,5 sec hinter Razgatlioglu. Aegerter (7.) am Hinterrad von Rea und Locatelli.



Runde 14: Petrucci hat sich auf Platz 3 durchgesetzt. Um Platz 4 kämpfen Redding, Locatelli, Rea und Aegerter.



Runde 15: Razgatlioglu erstmals mit einer 1:27 min.



Runde 16: Gardner, Vierge, Vickers und van der Mark kämpfen um Platz 9.



Runde 17: Razgatlioglu und Bulega mit identischen Rundenzeiten. Bulega und Petrucci sicher auf Platz 2 und 3.



Runde 18: Rea (5.) drängelt hinter Redding (4.), findet aber keine Lücke. Die Rundenzeiten von van der Mark brechen ein. Der Niederländer fährt 1,5 sec langsamer.



Runde 19: Razgatlioglu 7,4 sec vor Bulega.



Runde 20: Die Top-3 unverändert. Rea probiert es in der Haarnadelkurve bei Redding, aber vergeblich.



Runde 21: Locatelli hat sich auf Platz 4 durchgesetzt. Redding, Rea und Aegerter kämpfen um Platz 5.



Runde 22: Razgatlioglu nimmt Speed heraus. Redding verteidigt sich gegen Rea geschickt, aber nach einem Verbremser schlüpft Rea durch.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Petrucci. Dann Locatelli, Rea Redding, Aegerter und Gerloff.