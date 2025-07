Toprak ganz cool: «Das jagte mir keinen Schreck ein»

Mit seinem zehnten Sieg in Donington Park hat Toprak Razgatlioglu (BMW) den großartigen Tom Sykes übertrumpft. Und was noch wichtiger ist: Der Rückstand auf Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega beträgt nur noch vier Punkte.

In der zweiten und dritten Runde führte Alex Lowes mit der Werks-Bimota das Superbike-Feld an und riss die vielen britischen Fans mit seiner beherzten Fahrweise von den Sitzen. Bis es der 34-Jährige übertrieb und in der schnellen Craner-Bergab-Linkskurve spektakulär abflog.

«Als ich Alex folgte, machte ich keinen Druck», erzählte der spätere Sieger Toprak Razgatlioglu. «Ich musste darauf achten, dass der weiche SCX-Hinterreifen durchhält, mit dem harten SC0 hatte ich keinen Grip. Mir ist nicht ganz klar, weshalb Alex stürzte – vermutlich zu viel Schräglage. Er ist in diesem Streckenabschnitt sehr schnell. Es tut mir leid, dass er gestürzt ist, er ist sehr stark in dieses Wochenende gestartet. Er hätte auch für das Rennen eine gute Pace gehabt, vielleicht hätte er mit Bulega kämpfen können oder wäre sogar besser gewesen.»

«Ich möchte wie letztes Jahr alle drei Rennen gewinnen, Nummer 1 ist abgehakt», grinste der Türke. «Für Samstag werden sich alle verbessern und über die Reifenwahl genauer Bescheid wissen. Ich vermute, dass alle mit dem weichen SCX fahren werden. Ich habe immer noch Probleme mit der Motorbremse, vor allem in Kurve 11 (der letzten Haarnadel vor Start/Ziel – der Autor). Das Bike lässt sich dort nicht richtig verzögern. Wir sehen in den Daten den Unterschied vom letzten Jahr zu diesem, konnten das Problem aber bislang nicht lösen. Wir haben zu kämpfen, mehr als einmal blockierte mir das Vorderrad. Das ärgerte mich, aber mit der Zeit kam ich klar, passte mich an und fuhr gut.»

In der letzten Runde hatte Razgatlioglu beim Anbremsen auf «Melbourne Hairpin» einen heftigen Wackler – die Zuschauer vor dem Fernseher erschraken mehr als der zweifache Champion. «Dieses Problem habe ich schon das ganze Wochenende», erklärte der BMW-Gigant. «Wenn ich mit demselben Bremsdruck eine Richtungsänderung mache, blockiert das Hinterrad. Ich bekam es meistens hin, aber nicht in der letzten Runde. Das war aber alles unter Kontrolle und jagte mir keinen Schreck ein.»

In der Auslaufrunde erlaubte sich der 28-Jährige einen Scherz, in Anlehnung an jenen aus dem Vorjahr. «Damals haben mich Polizisten aufgehalten, weil ich zu schnell war, und haben mir einen Strafzettel verpasst», schmunzelte Toprak. «Dieses Mal haben sie mich gleich ins Gefängnis gesperrt. Ich hatte Glück, dass Bahattin vorbeikam und mich aus dem Knast holte. Er hat das Gefängnis gleich abgerissen – am Sonntag müssen wir anders feiern.»

Mit seinem zehnten Sieg in Donington Park, damit hat er den Rekord von Tom Sykes um einen übertroffen, konnte Razgatlioglu seinen Rückstand auf WM-Leader Nicolo Bulega, der Zweiter wurde, auf vier Punkte verringern. Mit einem starken Sonntag könnte der Titelverteidiger mit dem Red-Bull-Helm zum ersten Mal in dieser Saison die Führung in der Weltmeisterschaft übernehmen.