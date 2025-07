Balaton, FP3: Sam Lowes mit Rekordrunde vor Toprak 26.07.2025 - 09:24 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Sam Lowes kommt in Balaton hervorragend zurecht

Nach seiner Bestzeit am Freitag war Sam Lowes (Marc VDS Ducati) auch im dritten freien Training der Superbike-WM in Ungarn am Samstagmorgen der Schnellste. Ihm folgen Razgatlioglu, Locatelli und Petrucci.