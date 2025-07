Schafft Yamaha die Wende? Andrea Locatelli glaubt es

Bei der Superbike-Rückkehr in Ungarn auf dem Balaton Park Circuit lieferte Andrea Locatelli einmal mehr solide Ergebnisse ab. Der Italiener ist überzeugt, dass er Yamaha zurück auf das Podium bringen kann.

Der Balaton Park Circuit war ein gutes Pflaster für Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli. Weitgehend unauffällig fuhr der Italiener die Plätze 4, 4 und 5 ein und setzte damit seine konstante Serie fort – seit seinem Heimrennen auf dem Misano World Circuit war der 28-Jährige nie schlechter platziert als Fünfter.



«Seit Misano haben wir gut gearbeitet, solide Wochenenden und solide Ergebnisse erzielt, und das ist momentan das Wichtigste», betonte der Yamaha-Werkspilot. «Wir müssen nach vorn schauen und uns noch ein wenig verbessern – wir alle wollen mehr und wir können es schaffen! Wir sind nicht mehr weit davon entfernt, immer um das Podium kämpfen zu können. Ich bin ziemlich zufrieden, aber vielleicht auch etwas enttäuscht, weil es eine neue Strecke und eine neue Herausforderung war – es wäre schön gewesen, hier ein Podium zu holen. Ich habe mein Bestes und 100 Prozent auf dem Motorrad gegeben.»

Locatelli hatte im schwierigen Superpole-Race auf feuchter Piste bis Runde 5 eine Podestplatzierung in Sicht.



«Als ich Petrucci attackieren wollte, um weiter um ein Top-3-Ergebnis zu kämpfen, machte ich einen Fehler und musste eine weite Linie fahren. Dadurch habe ich Zeit verloren und es wurde Platz 4», erklärte der Yamaha-Pilot. «Die Strecke ist im Nassen unglaublich, das Grip-Level war überraschend gut. Die Ideallinie war im Grunde trocken, aber das war wiederum schwierig zu erkennen. Denn wenn es geregnet hat, ist es auf der Oberfläche mitunter trocken, in den Poren steht aber noch das Wasser. Wenn man sich die Rundenzeiten im Superpole-Race anschaut, war der Grip absolut in Ordnung. Unsere Entscheidung, mit Slicks zu fahren, hat sich schon auf der Besichtigungsrunde als richtig herausgestellt.»

Locatelli verbesserte sich beim achten Saisonmeeting mit 218 Punkten vorbei an Alvaro Bautista (Ducati) auf den vierten WM-Rang. Der Spanier war in Lauf 2 gestürzt, hat aber lediglich einen Punkt Rückstand.