Alvaro Bautista, Ducati: Solche Stürze bevorzugt er

Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista leistete sich im zweiten Hauptrennen in Balaton einen weiteren Sturz und fiel deshalb in der Superbike-WM auf den fünften Gesamtrang zurück. Zuvor stand er zweimal auf dem Podium.

6,002 sec fehlten Alvaro Bautista im ersten Rennen am Samstag auf Sieger Toprak Razgatlioglu, 2,264 zum zweiten Nicolo Bulega. «Bezüglich Performance war das mein Maximum», hielt der 40-Jährige fest. «Mein Start war gut, in den ersten Runden bin ich (wegen des vorgeschriebenen Zusatzgewichts – der Autor) aber nur Passagier. Erst nach sieben Runde fahre ich, kann mehr pushen und das Motorrad macht eher, was ich möchte. Zu Beginn verlor ich fiel, dann hatte ich mehr oder weniger die Pace von Nicolo und Toprak. Nur konnte ich sie nicht einholen. Ich habe viel Druck gemacht, bei den vielen harten Bremsmanövern hier musst du aber aufpassen, weil du dich schnell um ein paar Meter verschätzt. Über meine Leistung bin ich glücklich, ich würde aber lieber um bessere Resultate kämpfen.»

Nach einem weiteren dritten Platz im Sprint am Sonntagvormittag hatte der dreifache Weltmeister auch im 24. Saisonrennen am Nachmittag Podestchancen, doch Bautista stürzte bereits zum sechsten Mal.

«Ich weiß nicht, wie mir das gelang, aber ich bin okay», kommentierte Alvaro seinen Hochgeschwindigkeitscrash auf Position 4 liegend. «Ich saß auf dem Hosenboden und sah das Bike in den Airfences. Das war schade. Im Superpole-Race schlugen wir uns gut, die Bedingungen waren nicht einfach. Im zweiten Hauptrennen gelang mir ein guter Start, die ersten Runden war ich aber erneut nur Passagier. Ich konnte maximal meine Position verteidigen und nicht mehr tun, als zu versuchen, nicht allzu viel zu verlieren. Ein paar Kurven vor dem Sturz hatte ich das Gefühl, dass ich begann, das Motorrad etwas besser zu fahren. Aber dann crashte ich. Mein Wochenende war süß und sauer in einem. Wir haben gut gearbeitet, aber Stürze können passieren. Ich bevorzuge es, selbst verschuldet zu stürzen, als einen Vorfall mit einem anderen Fahrer zu haben und wegen dessen Schuld zu stürzen. Ich schaue nach vorne, meine Leistung war gut. Die muss ich beibehalten, damit ich um den dritten Gesamtrang kämpfen kann.»

Während Razgatlioglu (407 Punkte) und Bulega (381) in ihrer eigenen Liga fahren, kämpfen Danilo Petrucci, Andrea Locatelli und Bautista um den dritten WM-Rang. Nach Balaton haben sie 233, 218 und 217 Punkte auf dem Konto.