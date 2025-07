Toprak (1.) rätselt: Auch in der MotoGP erfolgreich?

Toprak Razgatlioglu hat eine weitere Notiz in den Geschichtsbüchern hinterlassen und das 1000. Rennen der Superbike-WM gewonnen. «Und das 1001.», grinste der BMW-Star nach seinem Triple in Ungarn.

Toprak Razgatlioglu hat für die Superbike-WM einen sehr besonderen Stellenwert – als Sportler und Charakter. Der Türke, der die Meisterschaft nach dieser Saison in die MotoGP verlässt, hat in Ungarn erneut Geschichte geschrieben: Er gewann den ersten Lauf auf dem neuen Balaton Park Circuit, nach dem 800. (mit Kawasaki) und 900. (mit Yamaha) hat er auch im 1000. Rennen der 1988 gegründeten seriennahen Weltmeisterschaft triumphiert – dieses Mal mit BMW. Es ist die 15. Rennstrecke, auf der er gewonnen hat, nur Jonathan Rea siegte auf mehr unterschiedlichen (22).

Und das in einer Manier, dass die Konkurrenten nur staunen konnten. Im Sprint am Sonntagvormittag kreuzte er 2,810 sec vor dem Zweiten Sam Lowes (Marc VDS Ducati) den Zielstrich. Im zweiten Hauptrennen deklassierte er die Gegner: Der einzige ernsthafte WM-Widersacher Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) zeigte von Startplatz 10 ein starkes Rennen, verlor als Zweiter im Ziel aber 10,317 sec. Bereits dem Sechstplatzierten Alex Lowes (Bimota) brummte Toprak in der 21-Runden-Hatz 28 sec Rückstand auf!

Razgatlioglu feierte in der Nähe des Plattensees seinen 15. Sieg in dieser Saison, seinen neunten in Folge, den 72. insgesamt. Er sackte im 246. Lauf seinen 162. Podestplatz ein und drehte zum 61. Mal die schnellste Rennrunde. Mit der maximalen Punkteausbeute konnte er seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft gegenüber Bulega auf 26 erhöhen.

«Mir war seit Freitag klar, dass wir stark sein würden», erzählte der Weltmeister nach seinem Triple in Ungarn. «Sehr speziell war für mich der Sieg im Superpole-Race, im 1000. Rennen, bevor ich in die MotoGP gehe. Die vielen langsamen Kurven liegen mir. Ich muss nur hart bremsen, durch die Schikane fahren und gut beschleunigen. Meine Pace war stark, ich fuhr viele Runden mit 1:39,6 min. Ich konzentrierte mich auf meine Rundenzeit und habe versucht, immer besser zu werden. Ich sah die dunklen Wolken kommen und wollte mit dem Rennen fertig werden, bevor es regnet. Wenn ich hier nächstes Jahr auch in der MotoGP Erfolg habe, dann könnte das vielleicht meine Lieblingsstrecke werden.»

Für gewöhnlich überlegt sich Toprak einen Gag, um seine Siege zu feiern. In Balaton fiel das aus, einige entscheidende Leute aus seinem Fanclub waren nicht vor Ort. «Deshalb konnten wir nichts auf die Beine stellen», bemerkte der 28-Jährige.