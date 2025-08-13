Danilo Petrucci bei BMW: Deutsch ist kein Problem

In der Superbike-WM 2025 wird Danilo Petrucci bei BMW Motorrad erstmals in der seriennahen Weltmeisterschaft für ein deutschsprachiges Team fahren. Für den 34-Jährigen sind Mentalität und Sprache nicht unbekannt.

Die meisten Jahre seiner langen Karriere bestritt Danilo Petrucci in italienischen Teams. Einzige Ausnahmen mit Red Bull KTM in der MotoGP 2021 und natürlich bei seinem Ausflug in die MotoAmerica 2022. Seit 8. August ist offiziell: In der Superbike-WM 2025 wird der Haudegen das neue Aushängeschild des Werksteams von BMW Motorrad sein.

Petrucci und BMW – da war doch was: Als der Italiener 2012 seine erste MotoGP-Saison bestritt, pilotierte er im Ioda-Team eine Suter MMX1, die von einem aufgemotzten Motor der BMW S1000RR angetrieben wurde. Das beste Finish mit dem Claiming-Rule-Motorrad war ein achter Platz in Valencia.

Und was kaum jemand weiß: Petrucci lernte Deutsch als Fremdsprache in der Schule! Ein paar Brocken sind hängen geblieben.

«Das war in der Mittelschule: Eins, zwei, Polizei», verriet der Italiener unseren Kollegen von GPOne schmunzelnd. «Aber Spaß beiseite. Ich muss sagen, dass ich bei BMW wirklich prima Menschen kennengelernt habe, die offen für Dialoge sind und eine menschliche Einstellung haben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Die Herausforderung ist groß, aber wir werden unser Bestes geben, um sie zu meistern.»