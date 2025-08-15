Für Go Eleven ist die Akte Andrea Iannone geschlossen

Zuerst als Heilsbringer gefeiert, scheint das Superbike-Team Go Eleven das Ende der zweiten Saison mit Andrea Iannone kaum erwarten zu können. Die Ducati V4R gehört zu den begehrtesten Motorrädern im Feld.

Andrea Iannone ist kein einfacher Charakter, das war dem Team Go Eleven bereits vor seiner Verpflichtung im Oktober 2023. Sein unbestrittenes Talent und seine mediale Strahlkraft waren Grund genug, das Wagnis für die Superbike-WM 2024 einzugehen. Trotz eines Sieges und mehrerer Podestplätze sind mehrere Teammitglieder jedoch müde, sich die Launen des früheren MotoGP-Piloten noch länger anzutun. Insgesamt blieb die für dieses Jahr erhoffte Steigerung aus.

Schon seit Monaten deutete sich an, dass sich die Wege am Saisonende trennen werden. Nun stellte Teammanager Dennis Sacchetti gegenüber unseren Kollegen von GPOne unverrückbar klar, dass es keine Fortsetzung der Zusammenarbeit geben wird.

«Ich weiß nicht, was Andrea nächstes Jahr machen wird – das muss man ihn fragen», sagte der ehemalige Rennfahrer. «Meiner Meinung wird es schwierig, mit ihm weiterzumachen. Leider wurde diese Saison durch Fehler, Stürze und Strafen beeinträchtigt. Unser Potenzial bestand darin, wie Petrucci in jedem Rennen um Podestplätze zu kämpfen. Bulega und Toprak waren auf einem anderen Niveau, aber wir hätten direkt dahinter sein können. Tatsache ist, dass wir nicht das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht haben.

Das private Ducati-Team genießt einen makellosen Ruf und die V4R ist das begehrteste Motorrad im Feld. Mit Jonathan Rea und Dominique Aegerter haben zwei etablierte Piloten angeklopft.