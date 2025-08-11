Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Überraschung: Dominique Aegerter bei der IDM in Assen

Von Stephan Moosbrugger
Dominique Aegerter
© Dominique Aegerter

Dominique Aegerter

Superbike-Ass Dominique Aegerter springt am kommenden Wochenende bei der IDM in Assen für den verletzten Jan Mohr im Team SWPN ein. Für den Schweizer ist der Einsatz ein willkommenes Renntraining.
Derzeit befindet sich die Superbike-WM in der Sommerpause. Anfang September geht es dann mit dem Meeting in Magny-Cours weiter. Zu einem überraschenden Renneinsatz wird nun Yamaha-Pilot Dominique Aegerter kommen. Der Schweizer wird am kommenden Wochenende in Assen in der IDM antreten und im Team SWPN für den verletzten Jan Mohr einspringen. Der Österreicher stürzte in Most und hat sich noch nicht vollständig von seiner Gehirnerschütterung erholt. Assen ist der wichtigste Termin der Saison für das in den Niederlanden ansässige Team SWPN.

Für Aegerter ist die Teilnahme an diesem Event eine willkommene Gelegenheit, die Sommerpause mit etwas Renntraining zu verkürzen. Ausserdem kehrt der Rohrbacher auf den TT Circuit in Assen zurück – eine Strecke, auf der er sehr gerne fährt.

«Zuerst möchte ich Jan Mohr alles Gute wünschen, und ich hoffe auf eine schnelle Genesung», so der 34-Jährige. «Ich freue mich, ihn vertreten zu dürfen, und es ist schön, wieder in der IDM zu fahren, wo ich auch 2004, 2005 und 2006 aktiv war. In dieser Meisterschaft war ich Vizemeister in der 125-ccm-Klasse. Assen ist eine Strecke, die ich sehr gut kenne und auf der ich gerne fahre. Ich werde alles geben, um für gute Ergebnisse zu kämpfen und um ein grossartiges Event für Team SWPN, alle Sponsoren und Zuschauer zu gestalten. Danke an Yamaha Motor Europe, mein aktuelles GRT-Superbike-Team und meinen Bruder Kevin, die diese Teilnahme möglich gemacht haben.»

Dominique Aegerter wird bei seinem IDM-Auftritt ebenfalls eine Yamaha R1 fahren. In der Superbike-WM liegt er derzeit mit 78 Punkten auf Gesamtrang 12. Seine sportliche Zukunft nach dieser Saison ist noch ungewiss, für 2026 hat er noch kein Team gefunden.

