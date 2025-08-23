Superbike-Test in Aragon mit Razgatlioglu und Bulega

Seit fast einem Monat stehen die Räder in der Superbike-WM still, erst in zwei Wochen geht die Saison weiter. Doch kommende Woche legen einige Teams einen Test im MotorLand Aragón ein. Wer mit von der Partie ist.

Im Kalender der Superbike-WM 2025 sind mehrere längere Unterbrechungen, die Sommerpause zwischen den Meetings auf dem Balaton Circuit (27. Juli) und in Magny-Cours (7. September) ist mit sechs Wochen aber die längste. Unterbrochen wird diese Zeit von wenigen Tests. Ein größerer Test wird am Montag und Dienstag kommender Woche in Aragon stattfinden.

Die Rennstrecke im spanischen Hinterland wurde von Honda gebucht, doch ausgerechnet das Werksteam der Japaner muss auf einen Stammfahrer verzichten. Statt Iker Lecuona wird Sergio Garcia die zweite CBR1000RR-R neben Xavier Vierge pilotieren. Auch das Kundenteam Petronas MIE wird die Testgelegenheit wahrnehmen.

Außerdem dabei die Werksteams von BMW und Ducati mit den WM-Rivalen Toprak Razgatlioglu und Nicolò Bulega. Der Aragon-Test wird für die beiden derzeit besten Superbike-Piloten den Endspurt im Titelrennen einläuten und zur Vorbereitung auf das Rennwochenende am 27./28. September dienen. Seitens der Italiener ist zudem Sam Lowes vom Team MarcVDS anwesend.

Eine bevorzugte Rennstrecke für Tests ist Aragon für Provec Racing, das als Kawasaki Racing Team den Werksauftritt von Bimota organisiert und mit Alex Lowes und Axel Bassani teilnehmen wird. Naheliegend, dass auch das Kawasaki Puccetti-Werksteam mit Garrett Gerloff mit von der Partie ist.

Bimota, BMW und Honda haben zudem ihre Testeams bzw. Testfahrer im Schlepptau.

Aus der Supersport-WM reist Honda France und WRP Ducati (mit Marcel Schrötter) an.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich weitere Kundenteams zum Aragón-Test angemeldet haben. Das Yamaha-Werksteam wird jedoch am Mittwoch mit Andrea Locatelli und Can Öncü in Cremona testen.