MotoGP: Yamaha zeigt die neue V4-Maschine

Bimota erfreut: Magny-Cours brachte die Bestätigung

Von Kay Hettich
Magny-Cours: Großer Jubel bei Bimota
© Bimota

Für Bimota war Magny-Cours das erfolgreichste Wochenende seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM. Gleichzeitig stellt man klar, dass 2025 ein Lernjahr ist und man in der kommenden Saison stärker sein wird.
Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass die Rennstrecke in Magny-Cours so vorteilhaft für die Bimota KB998 sein würde – selbst die Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani waren geteilter Meinung. Am Ende erwies sich die Prognose des Engländers als richtig, denn Lowes fuhr in der Superpole auf Startplatz 4 und erreichte in allen Rennen dritte Plätze – die französische Piste war somit Schauplatz des bisher besten Meetings von Bimota in diesem Jahr! Zuvor hatte Lowes lediglich im Superpole-Race in Assen als Zweiter ein Top-3-Finish eingefahren.

Ebenso erstaunlich: Der Bimota-Pilot war näher an dem Zweitplatzierten Nicolò Bulega dran, als der Ducati-Werkspilot an Dreifachsieger Toprak Razgatlioglu (BMW)!

Natürlich herrschte große Zufriedenheit im Kawasaki Racing Team, das den Werksauftritt von Bimota organisiert. «Wenn man Podiumsplätze erreicht, kann man nicht unzufrieden sein», grinste Teammanager Guim Roda. «Zumal unser Projekt noch ganz am Anfang steht. Wir sind mit den Ergebnissen und der Performance sehr zufrieden. Es ist schön, wenn man hervorragende Ergebnisse erzielt. Aber die Tatsache, dass man so gut abschneidet, mit Bulega kämpft und sich von anderen Fahrern absetzen kann, bedeutet, dass man gute Arbeit geleistet hat.»

Dabei hatte Bimota keinen Test auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours und am Freitag noch einen ordentlichen Rückstand, als Lowes 0,7 sec auf Bulega verlor. «Jedes Rennen ist für uns ein neues Szenario; in jeder Runde versuchen wir, die Streckenkonfiguration zu verstehen und gleichzeitig mehr über das Motorrad selbst zu lernen», erklärte Roda. «Wir arbeiten also daran, Informationen über das Motorrad zu sammeln, während Bimota und Kawasaki uns Anweisungen schicken. Wir versuchen, alles zu optimieren, um auf einem höheren Niveau in die nächste Saison zu starten.»


Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,087 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 12,123
4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 13,806
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 16,293
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 17,039
7. Xavi Vierge (E) Honda + 17,674
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,394
9. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 19,002
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 20,030
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 20,992
12. Axel Bassani (I) Bimota + 22,689
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,930
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 29,732
15. Sergio Garcia (E) Honda + 31,143
16. Andrea Iannone (I) Ducati + 34,476
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 34,773
18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Yari Montella (I) Ducati
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Ryan Vickers (GB) Yamaha
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Tito Rabat (E) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,712 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 7,674
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 8,854
5. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,660
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,287
7. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 11,527
8. Axel Bassani (I) Bimota + 11,700
9. Xavi Vierge (E) Honda + 11,851
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 13,989
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 14,502
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,686
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 16,067
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 16,219
15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 22,838
16. Sergio Garcia (E) Honda + 25,555
17. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 25,781
18. Tito Rabat (E) Honda + 27,439
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 43,358
- Yari Montella (I) Ducati
- Alvaro Bautista (E) Ducati
- Sam Lowes (GB) Ducati
- Ryan Vickers (GB) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Magny-Cours, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 8,597 sec
3. Alex Lowes (GB) Bimota + 10,979
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 17,793
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,648
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 26,031
7. Axel Bassani (I) Bimota + 26,509
8. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,229
9. Sam Lowes (GB) Ducati + 32,931
10. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 39,617
11. Sergio Garcia (E) Honda + 40,970
12. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 49,714
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 57,520
14. Tito Rabat (E) Honda + > 1 min
15. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
16. Alvaro Bautista (E) Ducati + > 1 min
17. Xavi Vierge (E) Honda + > 1 min
18. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
19. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + > 1 min
20. Jonathan Rea (GB) Yamaha + > 1 min
21. Michael vd Mark (NL) BMW + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Yari Montella (I) Ducati
- Andrea Iannone (I) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 27 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 469
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 430
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 260
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 236
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 163
7. Alex Lowes (GB) Bimota 144
8. Xavi Vierge (E) Honda 122
9. Axel Bassani (I) Bimota 99
10. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 92
11. Andrea Iannone (I) Ducati 91
12. Iker Lecuona (E) Honda 90
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
14. Michael vd Mark (NL) BMW 86
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 72
17. Yari Montella (I) Ducati 64
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 50
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 30
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

