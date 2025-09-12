Bimota erfreut: Magny-Cours brachte die Bestätigung

Für Bimota war Magny-Cours das erfolgreichste Wochenende seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM. Gleichzeitig stellt man klar, dass 2025 ein Lernjahr ist und man in der kommenden Saison stärker sein wird.

Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass die Rennstrecke in Magny-Cours so vorteilhaft für die Bimota KB998 sein würde – selbst die Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani waren geteilter Meinung. Am Ende erwies sich die Prognose des Engländers als richtig, denn Lowes fuhr in der Superpole auf Startplatz 4 und erreichte in allen Rennen dritte Plätze – die französische Piste war somit Schauplatz des bisher besten Meetings von Bimota in diesem Jahr! Zuvor hatte Lowes lediglich im Superpole-Race in Assen als Zweiter ein Top-3-Finish eingefahren.

Ebenso erstaunlich: Der Bimota-Pilot war näher an dem Zweitplatzierten Nicolò Bulega dran, als der Ducati-Werkspilot an Dreifachsieger Toprak Razgatlioglu (BMW)!

Natürlich herrschte große Zufriedenheit im Kawasaki Racing Team, das den Werksauftritt von Bimota organisiert. «Wenn man Podiumsplätze erreicht, kann man nicht unzufrieden sein», grinste Teammanager Guim Roda. «Zumal unser Projekt noch ganz am Anfang steht. Wir sind mit den Ergebnissen und der Performance sehr zufrieden. Es ist schön, wenn man hervorragende Ergebnisse erzielt. Aber die Tatsache, dass man so gut abschneidet, mit Bulega kämpft und sich von anderen Fahrern absetzen kann, bedeutet, dass man gute Arbeit geleistet hat.»

Dabei hatte Bimota keinen Test auf dem Circuit de Nevers Magny-Cours und am Freitag noch einen ordentlichen Rückstand, als Lowes 0,7 sec auf Bulega verlor. «Jedes Rennen ist für uns ein neues Szenario; in jeder Runde versuchen wir, die Streckenkonfiguration zu verstehen und gleichzeitig mehr über das Motorrad selbst zu lernen», erklärte Roda. «Wir arbeiten also daran, Informationen über das Motorrad zu sammeln, während Bimota und Kawasaki uns Anweisungen schicken. Wir versuchen, alles zu optimieren, um auf einem höheren Niveau in die nächste Saison zu starten.»