Wildcard: Bobby Fong (Yamaha) will SBK-WM aufmischen

Bei den Superbike-Events in Estoril und Jerez wird eine zusätzliche Yamaha in der Startaufstellung stehen. MotoAmerica-Star Bobby Fong wird bei zwei Wildcard-Einsätzen sein WM-Debüt geben.

Zu Beginn der MotoAmerica hatte der mehrfache Champion Cameron Beaubier (BMW) die Nase vorn, aber in der zweiten Saisonhälfte drehte Bobby Fong die Meisterschaft und führt bei noch zwei ausstehenden Runden um 17 Punkte vor Beaubier an. Fong fährt für das Yamaha-Team Attack Performance, das zuletzt in Portimão 2022 mit Jake Gagne einen Gaststart in der Superbike-WM absolvierte. In diesem Jahr wird Fong sein WM-Debüt geben und sogar an zwei Rennwochenenden teilnehmen: In Estoril und Jerez.

Offiziell tritt der Yamaha-Pilot mit seinem Team und mit dem Motorrad aus der MotoAmerica in Portugal an, tatsächlich leistet Yamaha Europe umfangreiche Unterstützung. Es ist davon auszugehen, dass die R1 in SBK-Konfiguration vom Testteam zum Einsatz kommen wird.

Fong hat sich große Ziele auf die Fahne geschrieben, die allein angesichts fehlender Streckenkenntnisse und Erfahrung mit Pirelli-Reifen schwer zu erreichen sein werden. «Ich freue mich riesig auf die letzten beiden Runden der Superbike-WM. Es war schon immer mein Traum, mein Talent auf internationaler Bühne zu zeigen», sagte Fong. «Ich weiß, dass es eine große Aufgabe wird. Die Zeiten liegen super eng beieinander, und wir sind bereit, unser Bestes zu geben. Mein persönliches Ziel ist es, um die Top-10 zu kämpfen und mich von Session zu Session zu verbessern.»

Mit 34 Jahren ist Fong keine Wette auf die Zukunft, vielmehr ist der Gaststart in Europa eine Belohnung für seine Leistungen in den USA. «Wir sind stets bemüht, Fahrern, die in ihren nationalen Serien erfolgreich waren, die Möglichkeit zu geben, auf der Weltbühne zu fahren, und freuen uns daher, diese Wildcards unterstützen zu können», kommentierte Road-Racing-Manager Niccolo Canepa. «Wir wünschen Bobby und dem Team viel Glück für die letzten MotoAmerica-Runden und drücken ihm die Daumen, dass er als Champion zu uns kommt.»