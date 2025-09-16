Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Yamaha Experience: SBK-Feeling für alle R-Besitzer

Von Kay Hettich
Nach dem Superbike-Finale in Jerez nehmen sich einige Yamaha-Piloten die Zeit, um auf dem neuen Circuit de Sevilla mit Amateuren die Strecke zu teilen. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein eigenes Motorrad der R-Serie.
Schon seit einigen Jahren veranstaltet Yamaha Europe die «Racing Experience». Dabei handelt es sich um ein professionelles Renntraining, bei dem Amateure auf Profis aus verschiedenen Serien treffen. 2025 findet diese zweitägige Veranstaltung auf dem vor einem Jahr eröffneten Circuit de Sevilla statt. Organisiert wird der Event von Cardoso Experience, dem Unternehmen des früheren Rennfahrers Jose Luis Cardoso (50).

Aus der Superbike-WM werden dabei sein: Andrea Locatelli, Remy Gardner sowie Stefano Manzi, der 2026 seine Rookie-Saison in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft bestreiten wird. Außerdem die Fahrer des offiziellen Endurance-Teams Marvin Fritz, Jason O'Halloran und Karel Hanika sowie aus der WorldWCR Beatriz Neila, Natalia Rivera und Lucie Boudesseul.

Die Plätze sind begrenzt und stehen Besitzern von Motorrädern der R-Serie – also von R3 bis R1 – offen. Die Teilnahmegebühr beträgt 650 Euro. Dafür erhält man neben dem zweitägigen Fahrtraining eine umfassende Fahr- und Set-up-Beratung durch die Top-Instruktoren der Cardoso Riding School, ein Meet & Greet mit den WM-Piloten, eine Hotelübernachtung, Verpflegung an der Rennstrecke sowie ein informelles Cocktail-Dinner am Samstagabend.

Es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

