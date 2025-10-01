Sam Lowes (Ducati): Nach dem Jubel folgte Frust
Sam Lowes feierte mit Teameigner Marc van der Straten
In seiner zweiten Superbike-Saison hat sich Sam Lowes auf vorderen Positionen etabliert. Fünf Podestplätze hat er bereits auf seinem Konto und Top-5-Ergebnisse werden zur Regel. Wären da nicht seine zahlreichen Stürze, würde der Engländer mit Danilo Petrucci um den dritten WM-Rang kämpfen. Achtmal ist der MarcVDS-Pilot in einem Rennen ausgerutscht, davon fünfmal in aussichtsreicher Position. So sind ihm gut 90 Punkte durch die Lappen gegangen und der 35-Jährige ist WM-Sechster.
Sinnbildlich der zehnte Saisonevent am vergangenen Wochenende im MotorLand Aragón. Nach Platz 4 in der Superpole preschte Lowes im ersten Lauf nur 0,9 sec hinter Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) als Dritter über die Ziellinie und im Sprintrennen lag er als Fünfter nur 1,8 sec zurück. Aber im zweiten Lauf stürzte der Ducati-Pilot auf Position 6 liegend beim Überholversuch von Jonathan Rea (Yamaha).
«Ich war sehr zufrieden mit dem Qualifying. Im Rennen lag ich dann auf dem dritten Platz und ich hatte nicht viel Spielraum, um schneller zu fahren und die Jungs vor mir wirklich herauszufordern. Aber ich konnte mich ganz bequem hinter ihnen einordnen. Ich hatte das Gefühl, dass der dritte Platz heute meine Position war», berichtete Lowes vom Samstag. «Ich glaube, heute war ich dem Sieg in dieser Klasse so nah wie noch nie. Auch die Art und Weise, wie ich das Rennen gefahren bin, war wirklich positiv.»
Selbstkritisch äußerte sich der Engländer über den Rennsonntag. «Ein enttäuschender Tag. Die Pace war schneller und ich konnte mich gegenüber dem ersten Lauf nicht wirklich verbessern, was frustrierend war», knurrte Lowes. «Rennen 2 war etwas schwieriger, da ich weiter hinten starten musste. Ich kam an sich gut weg, hing dann in einer Gruppe fest. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich habe mich von gestern bis heute nicht genug verbessert – das ist besser zu sagen als irgendetwas über das Motorrad.«
Und wie passierte der Sturz? «Das war inakzeptabel, aber es war ein kleiner Fehler, als ich versucht habe, Jonathan auf der Gegengeraden zu überholen. Es war einfach einer dieser Tage», gab Lowes zu. «Es war ein positives Wochenende, daher ist es schade, dass es so enden musste. Ich denke, wir kommen näher ran. Wir müssen uns in einigen Bereichen verbessern, und ich muss an einigen Aspekten meines Fahrstils arbeiten. Aber wir werden beim nächsten Rennen wieder dabei und bereit sein.»
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 3,248 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 4,973
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 12,904
|5.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 13,521
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 16,102
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 17,103
|8.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 18,802
|9.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 19,575
|10.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 23,297
|11.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 23,786
|12.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 24,209
|13.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 24,253
|14.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,257
|15.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 24,971
|16.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 25,200
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 43,902
|18.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|+ 51,404
|19.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ > 1 min
|20.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Michael vd Mark (NL)
|Yamaha
|-
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|BMW
|-
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Honda
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|2.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|+ 0,105 sec
|3.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|+ 0,703
|4.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 1,593
|5.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 1,810
|6.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 3,626
|7.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 3,677
|8.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 5,138
|9.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 7,115
|10.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 7,288
|11.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 7,522
|12.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 7,754
|13.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|+ 9,601
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 12,676
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 13,620
|16.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|+ 13,825
|17.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 20,437
|18.
|Thomas Bridewell (GB)
|Honda
|+ 26,280
|19.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ 33,654
|20.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ > 1 min
|-
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|-
|Tito Rabat (E)
|Honda
|-
|Yari Montella (I)
|Ducati
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 0,030 sec
|3.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 0,977
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 4,114
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 6,485
|6.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 7,427
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 9,734
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 14,342
|9.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 14,866
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 15,282
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 17,276
|12.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 18,188
|13.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 23,224
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 23,657
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,945
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 36,199
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 36,291
|18.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 43,343
|19.
|Thomas Bridewell (GB)
|Yamaha
|+ 49,944
|20.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Remy Gardner (AUS)
|Honda
|-
|Alvaro Bautista (E)
|Yamaha
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|523
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|487
|3.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|284
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|254
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|253
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|184
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|169
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|135
|9.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|120
|10.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|114
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|100
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|93
|13.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|93
|14.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|15.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|75
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|68
|18.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|66
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|33
|20.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|25
|21.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|23
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|6
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1