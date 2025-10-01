Sam Lowes (Ducati): Nach dem Jubel folgte Frust

Das Rennwochenende im MotorLand Aragón war typisch für Sam Lowes. Im ersten Lauf holte der Ducati-Pilot sein fünftes Top-3-Finish in der Superbike-WM 2025, dafür fabrizierte er im zweiten Hauptrennen einen Sturz.

In seiner zweiten Superbike-Saison hat sich Sam Lowes auf vorderen Positionen etabliert. Fünf Podestplätze hat er bereits auf seinem Konto und Top-5-Ergebnisse werden zur Regel. Wären da nicht seine zahlreichen Stürze, würde der Engländer mit Danilo Petrucci um den dritten WM-Rang kämpfen. Achtmal ist der MarcVDS-Pilot in einem Rennen ausgerutscht, davon fünfmal in aussichtsreicher Position. So sind ihm gut 90 Punkte durch die Lappen gegangen und der 35-Jährige ist WM-Sechster.

Sinnbildlich der zehnte Saisonevent am vergangenen Wochenende im MotorLand Aragón. Nach Platz 4 in der Superpole preschte Lowes im ersten Lauf nur 0,9 sec hinter Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) als Dritter über die Ziellinie und im Sprintrennen lag er als Fünfter nur 1,8 sec zurück. Aber im zweiten Lauf stürzte der Ducati-Pilot auf Position 6 liegend beim Überholversuch von Jonathan Rea (Yamaha).

«Ich war sehr zufrieden mit dem Qualifying. Im Rennen lag ich dann auf dem dritten Platz und ich hatte nicht viel Spielraum, um schneller zu fahren und die Jungs vor mir wirklich herauszufordern. Aber ich konnte mich ganz bequem hinter ihnen einordnen. Ich hatte das Gefühl, dass der dritte Platz heute meine Position war», berichtete Lowes vom Samstag. «Ich glaube, heute war ich dem Sieg in dieser Klasse so nah wie noch nie. Auch die Art und Weise, wie ich das Rennen gefahren bin, war wirklich positiv.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Aragon © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Stefano Manzi © Gold & Goose Debise und Öncü © Gold & Goose Tom Booth-Amos © Gold & Goose Alberto Surra © Gold & Goose Caricasulo und Schrötter © Gold & Goose Marcel Schrötter © Gold & Goose Jeremy Alcoba © Gold & Goose Lucas Mahias © Gold & Goose Can Öncü © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Valentin Debise gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose Öncü, Debise, Manzi © Gold & Goose Sieger Valentin Debise © Gold & Goose Can Öncü gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Manzi, Öncü, Debise © Gold & Goose Sieger Can Öncü Zurück Weiter

Selbstkritisch äußerte sich der Engländer über den Rennsonntag. «Ein enttäuschender Tag. Die Pace war schneller und ich konnte mich gegenüber dem ersten Lauf nicht wirklich verbessern, was frustrierend war», knurrte Lowes. «Rennen 2 war etwas schwieriger, da ich weiter hinten starten musste. Ich kam an sich gut weg, hing dann in einer Gruppe fest. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich habe mich von gestern bis heute nicht genug verbessert – das ist besser zu sagen als irgendetwas über das Motorrad.«

Und wie passierte der Sturz? «Das war inakzeptabel, aber es war ein kleiner Fehler, als ich versucht habe, Jonathan auf der Gegengeraden zu überholen. Es war einfach einer dieser Tage», gab Lowes zu. «Es war ein positives Wochenende, daher ist es schade, dass es so enden musste. Ich denke, wir kommen näher ran. Wir müssen uns in einigen Bereichen verbessern, und ich muss an einigen Aspekten meines Fahrstils arbeiten. Aber wir werden beim nächsten Rennen wieder dabei und bereit sein.»