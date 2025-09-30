Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-Schock für Dominique Aegerter

Alex Lowes (Bimota) nach Platz 5: «Wie ein Sieg»

Von Kay Hettich
Alex Lowes
© Bimota

Alex Lowes

Mit drei Top-6-Ergebnissen endete das Superbike-Meeting in Aragon für Alex Lowes solide. Der Bimota-Pilot lobte die Stärken seiner KB998, akzeptierte deren Schwächen und bewies bei einem Zwischenfall akrobatisches Können
In Magny-Cours lieferte Alex Lowes mit drei dritten Plätzen das bisher beste Wochenende seit der werksseitigen Rückkehr von Bimota ab. Dass das kein Zufall war, konnte der Engländer am vergangenen Wochenende in Aragon nicht ganz bestätigen, was aber zu erwarten war. Denn die 5077 Meter lange Rennstrecke im Hinterland Spaniens hat zwar kurvige Sektionen, die der KB998 in die Karten spielen, aber auch lange Geraden, die der von einem Kawasaki-Motor angetriebenen Bimota nicht entgegenkommen.

Nach einer famosen Superpole (Startplatz 3) bezeichnete Lowes den fünften Platz im ersten Lauf ‹wie einen Sieg›.

«Die Runde im Qualifying war eine der besten, die ich jemals gefahren bin. Ich war am Limit, aber das Motorrad gab mir das nötige Selbstvertrauen dafür. Ich war sehr zufrieden mit der Superpole, aber für das Rennen habe ich mir einfach gesagt: Du musst es akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Und so war es, denn in der ersten Runde habe ich zwei Plätze verloren und in jeder Runde habe ich in diesem Sektor ein wenig verloren, dann in einem anderen Sektor wieder aufgeholt und dann wieder verloren. Für mich war es ein gutes Rennen, nicht zu übertreiben, sondern die Teile der Strecke zu nutzen, auf denen unser Motorrad schnell ist. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Für uns war das wie ein Sieg und das Beste, was wir uns erhoffen konnten.»

Außerdem bemerkenswert: Lowes kam nur 6 sec hinter Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) ins Ziel!

Am Rennsonntag wurden es sechste Plätze. Im Superpole-Race ließ Lowes den WM-Dritten Danilo Petrucci (Ducati) hinter sich. Im zweiten Lauf wäre ein besseres Ergebnis möglich gewesen, hätte der 35-Jährige nicht eine gefährliche Begegnung mit Andrea Iannone (Ducati) gehabt.

«Ich habe ich einen kleinen Fehler gemacht, als Andrea Iannone früher als erwartet in Kurve 7 gebremst hat und ich ihm einfach hinten draufgefahren bin. Offen gesagt habe ich mich gut geschlagen, dass ich auf dem Motorrad geblieben bin. Es war mein Fehler, weil ich damit nicht gerechnet habe», erzählte der Bimota-Pilot. «Ich kam stark zurück und konnte Andrea Locatelli am Ende überholen. Ich dachte, wir könnten um den vierten und fünften Platz kämpfen, aber unser Ziel war es, in jedem Rennen in Aragon um die ersten sechs Plätze zu kämpfen. Das haben wir geschafft und uns am Samstag für die erste Startreihe qualifiziert, daher denke ich, dass es ein wirklich gutes Wochenende war.»

Bimota schlägt sich mit Lowes im ersten Jahr mit dem neuen Motorrad beachtlich, wenn auch nicht so gut wie man es nach den Wintertests erwartet hatte. Der Familienvater belegt mit 169 Punkten den siebten WM-Rang, nur 15 Punkte hinter seinem Zwillingsbruder Alex (Ducati).

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,248 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,973
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,904
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 13,521
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,102
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,103
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,802
9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,575
10. Xavi Vierge (E) Honda + 23,297
11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 23,786
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,209
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 24,253
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,257
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 24,971
16. Yari Montella (I) Ducati + 25,200
17. Tito Rabat (E) Honda + 43,902
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 51,404
19. Sam Lowes (GB) Ducati + > 1 min
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1 min
- Michael vd Mark (NL) Yamaha
- Zaqhwan Zaidi (MAL) BMW
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,105 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 0,703
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 1,593
5. Sam Lowes (GB) Ducati + 1,810
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 3,626
7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 3,677
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 5,138
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,115
10. Xavi Vierge (E) Honda + 7,288
11. Axel Bassani (I) Bimota + 7,522
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,754
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,601
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,676
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,620
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,825
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 20,437
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 26,280
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 33,654
20. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + > 1 min
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Tito Rabat (E) Honda
- Yari Montella (I) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 523
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 487
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 254
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 253
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 169
8. Xavi Vierge (E) Honda 135
9. Andrea Iannone (I) Ducati 120
10. Axel Bassani (I) Bimota 114
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Michael vd Mark (NL) BMW 93
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 93
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 75
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 66
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 33
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 25
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

