Alex Lowes (Bimota) nach Platz 5: «Wie ein Sieg»

Mit drei Top-6-Ergebnissen endete das Superbike-Meeting in Aragon für Alex Lowes solide. Der Bimota-Pilot lobte die Stärken seiner KB998, akzeptierte deren Schwächen und bewies bei einem Zwischenfall akrobatisches Können

In Magny-Cours lieferte Alex Lowes mit drei dritten Plätzen das bisher beste Wochenende seit der werksseitigen Rückkehr von Bimota ab. Dass das kein Zufall war, konnte der Engländer am vergangenen Wochenende in Aragon nicht ganz bestätigen, was aber zu erwarten war. Denn die 5077 Meter lange Rennstrecke im Hinterland Spaniens hat zwar kurvige Sektionen, die der KB998 in die Karten spielen, aber auch lange Geraden, die der von einem Kawasaki-Motor angetriebenen Bimota nicht entgegenkommen.

Nach einer famosen Superpole (Startplatz 3) bezeichnete Lowes den fünften Platz im ersten Lauf ‹wie einen Sieg›.

«Die Runde im Qualifying war eine der besten, die ich jemals gefahren bin. Ich war am Limit, aber das Motorrad gab mir das nötige Selbstvertrauen dafür. Ich war sehr zufrieden mit der Superpole, aber für das Rennen habe ich mir einfach gesagt: Du musst es akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Und so war es, denn in der ersten Runde habe ich zwei Plätze verloren und in jeder Runde habe ich in diesem Sektor ein wenig verloren, dann in einem anderen Sektor wieder aufgeholt und dann wieder verloren. Für mich war es ein gutes Rennen, nicht zu übertreiben, sondern die Teile der Strecke zu nutzen, auf denen unser Motorrad schnell ist. Wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Für uns war das wie ein Sieg und das Beste, was wir uns erhoffen konnten.»

Außerdem bemerkenswert: Lowes kam nur 6 sec hinter Sieger Toprak Razgatlioglu (BMW) ins Ziel!

Am Rennsonntag wurden es sechste Plätze. Im Superpole-Race ließ Lowes den WM-Dritten Danilo Petrucci (Ducati) hinter sich. Im zweiten Lauf wäre ein besseres Ergebnis möglich gewesen, hätte der 35-Jährige nicht eine gefährliche Begegnung mit Andrea Iannone (Ducati) gehabt.

«Ich habe ich einen kleinen Fehler gemacht, als Andrea Iannone früher als erwartet in Kurve 7 gebremst hat und ich ihm einfach hinten draufgefahren bin. Offen gesagt habe ich mich gut geschlagen, dass ich auf dem Motorrad geblieben bin. Es war mein Fehler, weil ich damit nicht gerechnet habe», erzählte der Bimota-Pilot. «Ich kam stark zurück und konnte Andrea Locatelli am Ende überholen. Ich dachte, wir könnten um den vierten und fünften Platz kämpfen, aber unser Ziel war es, in jedem Rennen in Aragon um die ersten sechs Plätze zu kämpfen. Das haben wir geschafft und uns am Samstag für die erste Startreihe qualifiziert, daher denke ich, dass es ein wirklich gutes Wochenende war.»

Bimota schlägt sich mit Lowes im ersten Jahr mit dem neuen Motorrad beachtlich, wenn auch nicht so gut wie man es nach den Wintertests erwartet hatte. Der Familienvater belegt mit 169 Punkten den siebten WM-Rang, nur 15 Punkte hinter seinem Zwillingsbruder Alex (Ducati).