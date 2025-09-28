Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Marc Marquez ist Weltmeister!

Aragón, Lauf 2: Bulega triumphiert, Toprak gratuliert

Von Kay Hettich
Nicolo Bulega gewann in Aragon beide Sonntagsrennen
© Gold & Goose

Nicolo Bulega gewann in Aragon beide Sonntagsrennen

Im zweiten Superbike-Lauf im MotorLand Aragón fuhr Nicolò Bulega (Ducati) einen beeindruckenden Sieg ein. Das Podium komplettierten Toprak Razgatlioglu (BMW) und Alvaro Bautista. Aegerter in den Punkten.
Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race nicht entscheidend geändert. Von der Pole-Position und Platz 2 starteten zum dritten Mal Nicolò Bulega (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (BMW). Álvaro Bautista (Ducati) rückte um drei Positionen nach vorn und komplettierte die erste Reihe. Auch für die Piloten in Reihe 2 hielten sich die Veränderungen im Rahmen: Andrea Iannone (4. – vorher 7.), Sam Lowes (5. – vorher 3.) und Alex Lowes (6. – vorher 3.).

Der im ersten Lauf gestürzte Dominique Aegerter (Yamaha) nahm auf der 14. Position Aufstellung. Als Auslöser des Crashs, erhielt Yari Montella (Ducati) eine doppelte Long-Lap-Penalty aufgebrummt.

Der Rennstart erfolgte um 14:00 Uhr bei 26 Grad Celsius. Allerdings zogen Wolken auf und für den Nachmittag besteht ein gewisses Risiko von Regen. 29.005 Zuschauer auf den Tribünen sahen ein unterhaltsames zweites Rennen.

Den Sprint zur ersten Kurve gewann Bulega, dahinter Razgatlioglu und Bautista. Wie schon in Lauf 1 und im Sprint hatten der Ducati- und der BMW-Pilot unterschiedliche Stärken. Während Razgatlioglu seine Überholmanöver in den kurvigen Abschnitten setzte, konterte Bulega in den schnellen Passagen.

Nach 9 von 18 Runden lagen die beiden Ausnahmekönner 3,6 sec vor Bautista, der sich als Dritter seiner Verfolger entledigt hatte. Als Vierter fuhr Jonathan Rea ein starkes Rennen.

In Runde 12 die rennentscheidende Szene: Razgatlioglu verpasste in Kurve 7 die Linie und verlor damit auf einen Schlag über eine Sekunde – ein Rückstand, den der BMW-Pilot nicht mehr aufholen konnte. Nach dem Superpole-Race fügte Bulega dem Weltmeister, der Zweiter wurde, auch im zweiten Lauf eine Niederlage zu und verkürzte damit seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf 36 Punkte.

Nach einer turbulenten Anfangsphase fuhr Bautista einen sicheren dritten Platz nach Hause. Vierter wurde Ducati-Privatier Andrea Iannone.

Ein feines Rennen fuhr Jonathan Rea als bester Yamaha-Pilot auf Platz 5 nach Hause. Der Rekordweltmeister belegte zeitweise die dritte Position, musste dann aber zuerst Bautista und später Iannone ziehen lassen.

Im breiten Mittelfeld gab es bedeutend mehr Positionskämpfe als an der Spitze. Als Sechster brachte Alex Lowes die Bimota ins Ziel. Xavi Vierge sorgte auf der zehnten Position für das beste Honda-Ergebnis.

Dominique Aegerter das gesamte Rennen über in einer größeren Gruppe, die bis Vierge reichte. Die meiste Zeit auf Platz 14, kreuzte der Schweizer am Hinterrad seines GRT-Yamaha-Teamkollegen Remy Gardner als 13. die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Razgatlioglu und Bautista in die erste Kurve. Starker Start von Rea auf Platz 4. Aegerter behauptet die 14. Position.

Runde 1: Bulega vor Razgatlioglu. Bautista fällt hinter Iannone, Rea und Alex Lowes auf Platz 6 zurück.

Runde 2: Die Top-2 bereits 1,1 sec vor Iannone, dem Rea, Lowes und Bautista im Nacken sitzen. Schnellste Runde Razgatlioglu in 1:48,802 min.

Runde 3: Razgatlioglu überholte Bulega mehrfach, doch der Italiener zieht spätestens auf der Geraden wieder am BMW-Piloten vorbei. Aegerter weiter im Pulk auf 14. Toprak brennt eine 1:47,781 min in den Asphalt.

Runde 4: Bautista wieder erster Verfolger der Top-2, dahinter Rea, Iannone, Alex Lowes, Locatelli und Sam Lowes.

Runde 5: Razgatlioglu fährt in der letzten Kurve eine weite Linie und verhilft damit Bulega zu ein paar Metern Vorsprung, der dazu in 1:48,554 min die schnellste Rennrunde fährt. Bautista (3.) und Rea (4.) haben sich von Iannone abgesetzt.

Runde 6: Razgatlioglu kontert in 1:48,427 min, liegt aber um 0,4 sec zurück. Iannone und Alex Lowes kämpfen um Platz 5, Sam Lowes und Locatelli um Platz 7.

Runde 7: Razgatlioglu hat die Lücke wieder geschlossen und stört den Rhythmus von Bulega durch ständige Attacken – dennoch liegt der Italiener die meiste Zeit vorn. Aegerter (14.) im Kampf um Platz 9.

Runde 8: Bautista (3.) 0,7 sec schneller als die Top-2 an der Spitze.

Runde 9: Die Positionskämpfe an der Spitze bringen Bautista auf 2,9 sec heran. Rea behauptet den vierten Platz.

Runde 10: Iannone und die Lowes-Zwillinge raufen sich um Platz 5.

Runde 11: Bautista 2,1 sec zurück! Alex Lowes verliert nach Fehler eine Position an Locatelli.

Runde 12: Razgatlioglu verpasst in Kurve 7 die Linie und verliert eine Sekunde ! Sturz Bahattin Sofuoglu.

Runde 13: Bulega 1,6 sec vor Razgatlioglu und 2,9 sec vor Bautista. Sturz Zaqhwan Zaidi. Realistisch sind die Podestplätze bezogen. Positionskämpfe gibt es um die Plätze 5 (Iannone/Sam Lowes) und 7 (Alex Lowes, Locatelli, van der Mark). Aegerter auf 14 kann aus eigener Kraft nur noch eine Position gutmachen.

Runde 14: Rea wird langsamer und verliert Platz 4 an Iannone – als Nächstes wird wohl Sam Lowes (6.) anklopfen.

Runde 15: Bulega 2,1 sec vor Razgatlioglu.

Runde 16: Rea (5.) hat wieder gefangen und fährt im Sandwich der Ducati-Privatiers.

Runde 17: Sturz Sam Lowes!

Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Razgatlioglu und Bautista. Sturz van der Mark auf Platz 9 liegend.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 3,248 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 4,973
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 12,904
5. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 13,521
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,102
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 17,103
8. Danilo Petrucci (I) Ducati + 18,802
9. Axel Bassani (I) Bimota + 19,575
10. Xavi Vierge (E) Honda + 23,297
11. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 23,786
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 24,209
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 24,253
14. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,257
15. Ryan Vickers (GB) Ducati + 24,971
16. Yari Montella (I) Ducati + 25,200
17. Tito Rabat (E) Honda + 43,902
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 51,404
19. Sam Lowes (GB) Ducati + > 1 min
20. Michael Rinaldi (I) Yamaha + > 1 min
- Michael vd Mark (NL) Yamaha
- Zaqhwan Zaidi (MAL) BMW
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 0,105 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 0,703
4. Andrea Iannone (I) Ducati + 1,593
5. Sam Lowes (GB) Ducati + 1,810
6. Alex Lowes (GB) Bimota + 3,626
7. Danilo Petrucci (I) Ducati + 3,677
8. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 5,138
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 7,115
10. Xavi Vierge (E) Honda + 7,288
11. Axel Bassani (I) Bimota + 7,522
12. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,754
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 9,601
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 12,676
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 13,620
16. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 13,825
17. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 20,437
18. Thomas Bridewell (GB) Honda + 26,280
19. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + 33,654
20. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + > 1 min
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
- Tito Rabat (E) Honda
- Yari Montella (I) Ducati
Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 30 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 523
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 487
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 254
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 253
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 169
8. Xavi Vierge (E) Honda 135
9. Andrea Iannone (I) Ducati 120
10. Axel Bassani (I) Bimota 114
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Michael vd Mark (NL) BMW 93
13. Remy Gardner (AUS) Yamaha 93
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 75
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 66
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 33
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 25
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

Grandioser Marc Marquez: Das gelang keinem vor ihm

Von Ivo Schützbach
Noch nie in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft hat sich ein Champion der höchsten Klasse nach fünf Jahren ohne Titel erneut zur Nummer 1 aufgeschwungen. Marc Marquez ist herausragend.
» weiterlesen
 

