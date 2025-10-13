Alex Lowes wollte nicht erneut wegen Bautista stürzen

Gegen Ende der Superbike-WM 2025 hat sich Bimota als dritte Kraft, mindestens aber auf dem Niveau von Yamaha, etabliert. In Estoril trübte nur ein Sturz von Alex Lowes im Sprintrennen das insgesamt positive Bild.

Die Rückkehr von Bimota in die Superbike-Weltmeisterschaft kann schon ein Meeting vor dem Saisonfinale als Erfolg gewertet werden. An der Spitze sind zwar Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati) eine Klasse für sich, doch das hat mehr mit ihren fahrerischen Qualitäten als mit der Schlagkraft ihrer Motorräder zu tun.



Man darf nicht vergessen: Die KB998 war das einzige neue Motorrad und im Winter wurde nur auf wenigen Rennstrecken getestet!

Dennoch gelangen Bimota-Aushängeschild Alex Lowes in diesem Jahr bereits vier Top-3-Ergebnisse und mittlerweile kämpft der Familienvater regelmäßig mit den übrigen Top-Piloten von Ducati und Yamaha in den Top-5.

In Estoril waren Álvaro Bautista (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) seine Gegner. Während der Spanier in allen Rennen Dritter wurde, wurde Lowes in den Hauptrennen mit überschaubarem Rückstand Fünfter und Vierter. Im Superpole-Race stürzte der Bimota-Pilot in aussichtsreicher Position.



«Ich hatte im ersten Rennen mehr Probleme mit dem Vorderreifen als erwartet. Ich wusste, dass ich mir früh eine gute Position auf der Strecke sichern musste. Mit unserem Motorrad können wir etwas schneller sein, wenn man seine eigene Linie fahren kann», erklärte Lowes am Samstag. «Bevor das Rennen abgebrochen wurde, hatte ich Álvaro Bautista überholt und lag auf dem dritten Platz. Von dort aus wäre es einfacher gewesen. Beim zweiten Start hing ich auf dem sechsten Platz hinter den Yamahas fest. Nach fünf oder sechs Runden hatte ich Probleme mit dem Vorderreifen und konnte nicht wirklich überholen. Ich hatte das Gefühl, dass ich vielleicht etwas stärker hätte sein können. Das Vorderrad rutschte aber stark, daher war ich froh, als Fünfter ins Ziel gekommen zu sein.»

Der 35-Jährige weiter: «Das Superpole-Race war hektisch, alle waren schnell. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mein Tempo noch etwas steigern könnte. Ich war davon überzeugt, dass ich Álvaro am Ende der letzten Runde vielleicht einholen und angreifen könnte, wenn ich eine saubere erste Kurve hinbekommen würde. Man muss es manchmal versuchen – und es hat nicht geklappt», vermeidet Lowes das unbeliebte Wort. «Im zweiten Lauf war es wieder mit Álvaro wie ein Jojo-Effekt. Ich war mit meinem Motorrad in einigen Teilen der Strecke sehr schnell, in anderen Abschnitten er. Etwa sechs Runden vor Schluss habe ich es noch einmal versucht und bin eine Runde in 1:36,4 min gefahren. Ich hatte einige Vorderradrutscher und wusste, dass er mich, selbst wenn ich vorbeigekommen wäre, wieder überholen würde. Ich wollte aber nicht zwei Stürze an einem Tag riskieren, also ließ ich es bleiben. In den letzten Runden hatte ich einen Vorsprung und konnte das Rennen kontrolliert zu Ende fahren.»

Weil sein Zwillingsbruder Sam die Rennen in Estoril wegen einer schmerzhaften Rippenprellung verpasste, verbesserte sich Alex mit 193 Punkten auf den sechsten WM-Rang, was das 2025 maximal mögliche für den Bimota-Piloten darstellt.