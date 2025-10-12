Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: 2027 kann sich alles ändern

Toprak Razgatlioglu wittert eine Ducati-Verschwörung

Von Ivo Schützbach
Superbike-Star Toprak Razgatlioglu ist die Anspannung im Titelkampf anzumerken. Normalerweise ist der BMW-Pilot die Leichtigkeit in Person, in Estoril war das selbst nach den Rängen 1, 1 und 2 nicht so.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Nach seinem Laufsieg am Samstag überraschte Toprak Razgatlioglu mit einer Beschwerde über Andrea Locatelli (Yamaha): «Er hat sofort und aggressiv Druck ausgeübt. Wir kämpfen mit Nicolo Bulega um die Meisterschaft, aber er hat gleich attackiert.»

Locatelli, für den es um den dritten WM-Rang geht, wusste nicht wie ihm geschieht und war verblüfft, dass er sich dafür rechtfertigen muss, einen Gegner sauber überholt zu haben.

Im Sprint am Sonntagmittag eroberte Toprak seinen 78. Sieg und kreuzte den Zielstrich eine gute halbe Sekunde vor Bulega. Im zweiten Hauptrennen hatte der Gesamtführende seinem letzten verbliebenen WM-Widersacher nichts entgegenzusetzen und Bulega gewann souverän.

Anstatt sich über ein starkes Rennwochenende zu freuen, an dem mit den Plätzen 1, 1 und 2 nicht viel schieflief und er seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft gegenüber Bulega um weitere drei Punkte auf jetzt 39 ausbauen konnte, erging sich Toprak wieder in Klagen über die Konkurrenz.

«Iannone hat eine Strafe erhalten und gute Arbeit geleistet», meinte Razgatlioglu sarkastisch, der anschließend «allen Ducati» applaudierte. «Ich habe ihn überholt, dann hat er versucht zu kontern. Warum versucht er mit mir zu kämpfen, wenn er eine Long-lap-Strafe hat? Die Ducati haben doch auch ein Dashboard, richtig? Später wurde mir es klar – weil er eine Ducati fährt.»

Er stellte die Theorie auf, dass Iannone sich im Kampf mit Bulega sicher anders verhalten hätte – da sie Markenkollegen sind.

Auch andere Fahrer wie erneut Locatelli stellte er an den Pranger: «In Kurve 9 fuhr er in der Mitte, das war ganz seltsam. Ich habe meinen Kopf geschüttelt, weil ich mit Nicolo kämpfe. 2019 habe ich Johnny Rea und Alvaro Bautista immer respektiert, weil sie um die Meisterschaft kämpften. Ich habe mich damals zurückgehalten, aber heute denkt keiner an die Meisterschaft. Jeder will nur sich selbst herzeigen – das ist nicht gut. Deshalb bin ich so böse über die ersten Runden. Nico konnte eine Lücke auffahren und ich habe versucht, ihn einzuholen. Etwas kam ich ihm näher, aber dann baute mein Hinterreifen ab. Mir wurde klar, dass gewinnen unmöglich ist, also konzentrierte ich mich darauf, den zweiten Platz und die guten Punkte heimzubringen.»

Wie entscheidend war, dass der Polesetter weder im Sprint noch im zweiten Hauptrennen den besten Start hatte? «Im Sprint versuchte ich anfänglich den Hinterreifen zu schonen», erklärte der 28-Jährige. «Aber die anderen fuhren die ersten Runden wie die Verrückten. Es sah so aus, als wollten sie das Rennen in der ersten Runde gewinnen. Und bei den Überholmanövern merkte ich, dass sie nicht die normalen Linien fuhren.»

 

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 4,868 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 15,331
4. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,333
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,567
6. Xavi Vierge (E) Honda + 22,205
7. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 23,634
8. Axel Bassani (I) Bimota + 24,480
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 26,080
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 29,579
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,707
12. Andrea Iannone (I) Ducati + 31,657
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 35,666
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 38,164
15. Yari Montella (I) Ducati + 38,577
16. Tito Rabat (E) Honda + 39,119
17. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 51,801
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Iker Lecuona (E) Honda
- Ivo Lopes (P) Honda
- Michael Rinaldi (I) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,545 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,942
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 10,060
5. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,122
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 10,936
7. Xavi Vierge (E) Honda + 11,747
8. Axel Bassani (I) Bimota + 12,762
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,875
10. Iker Lecuona (E) Honda + 15,904
11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,521
12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 17,923
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,027
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 19,555
15. Alex Lowes (GB) Bimota + 27,494
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 30,356
17. Ivo Lopes (P) Honda + 30,398
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + 33,515
19. Yari Montella (I) Ducati + 57,359
- Tito Rabat (E) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 33 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 580
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 541
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 292
4. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 193
7. Sam Lowes (GB) Ducati 184
8. Xavi Vierge (E) Honda 157
9. Andrea Iannone (I) Ducati 137
10. Axel Bassani (I) Bimota 129
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 113
12. Michael vd Mark (NL) BMW 101
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 86
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 69
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 40
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 25
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

 

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Ferrari: Grosse Ziele für 2025, peinliche Bilanz

Von Mathias Brunner
​Für viele Insider galt Singapur als die beste Chance für Ferrari, 2025 noch einen Grand Prix-Sieg zu erobern. Du ihnen gehört auch Charles Leclerc. Geht das stolze Ferrari in dieser Saison sieglos aus?
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 12.10., 19:00, Eurosport 2
    Superbike: Weltmeisterschaft
  • So. 12.10., 19:00, Kinderkanal
    Die Schlümpfe
  • So. 12.10., 19:13, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • So. 12.10., 19:15, Das Erste
    Sportschau
  • So. 12.10., 19:30, arte
    Der Süden der Toskana: Von San Gimignano zur Maremma
  • So. 12.10., 21:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 12.10., 22:40, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • So. 12.10., 23:00, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • So. 12.10., 23:35, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Mo. 13.10., 00:20, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1210054512 | 5