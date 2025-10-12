Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: 2027 kann sich alles ändern

BMW musste zur Kontrolle: FIM bestätigt – alles legal

Von Ivo Schützbach
Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolo Bulega (Ducati) zeigten auch in Estoril, dass sie derzeit die herausragenden Superbike-WM-Piloten sind. Die Titelentscheidung ist auf das Finale in Jerez vertagt.
Von den 33 Rennen dieser Saison gewann 21 Toprak Razgatlioglu und 11 Nicolo Bulega. Der einzige andere Sieger ist Andrea Locatelli (Yamaha), der Platz 1 im zweiten Hauptrennen in Assen erbte, als Bulega mit technischen Problemen in Führung liegend ausfiel.

Beim vorletzten Saisonevent in Estoril nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon triumphierte in den ersten zwei Läufen Razgatlioglu, im zweiten Hauptrennen am Sonntag schlug Bulega zurück.

Der Rückstand des Italieners wuchs um weitere drei Punkte auf jetzt 39 an. Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in Jerez: Kommt Toprak im ersten Rennen vor Bulega ins Ziel, ist er zum dritten Mal Weltmeister. Verliert er am Samstag weniger als zwei Punkte auf den Italiener, dann ebenfalls. Aber stürzt der Türke oder hat einen Ausfall, und Bulega gewinnt, dann ist die WM plötzlich wieder offen.

«Das war ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Titel, ein nahezu perfektes Wochenende für uns», sagte Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport. «Mit zwei ersten Plätzen und einem zweiten können wir nun mit einem sehr guten Punktevorsprung nach Jerez reisen. Die Leistung von Toprak war einmal mehr außergewöhnlich. Gleichzeitig muss man aber auch die Performance von Nicolò Bulega betonen. Was die beiden in den Rennen mit einem großen Vorsprung auf den Rest des Feldes gezeigt haben, war auf einem anderen Level. Wir werden jetzt in Berlin, München, England und an der Strecke noch mal alles in Bewegung setzen, um bestmöglich vorbereitet zu sein.»

Technikchef Christian Gonschor ergänzte: «Toprak hat in jedem Rennen seine Professionalität gezeigt und wusste im zweiten Hauptrennen, dass auch der zweite Platz sehr wichtig für die Weltmeisterschaft ist, für das große Ziel. Er ist kein unnötiges Risiko eingegangen, um Platz 1 zu holen. Mit Blick auf Jerez freuen wir uns auf ein spannendes Finale, verbunden mit einem großen Dank an die Organisatoren und die FIM, die mit ihren Kontroll- und Regelmechanismen für einen fairen Wettbewerb sorgen. Dieser begeistert die Fans vor Ort und am TV mit zwei grandiosen Fahrern an der Front.»

Worauf der Bochumer anspielt: Das Chassis und der Motor der BMW wurden von den technischen Kommissaren der FIM im Vorfeld des Estoril-Events wieder einmal detailliert überprüft, außerdem der Sprit – und sämtlich für regelkonform befunden.

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 2:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Nicolo Bulega (I) Ducati
2. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW + 4,868 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 15,331
4. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,333
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 20,567
6. Xavi Vierge (E) Honda + 22,205
7. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 23,634
8. Axel Bassani (I) Bimota + 24,480
9. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 26,080
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 29,579
11. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,707
12. Andrea Iannone (I) Ducati + 31,657
13. Ryan Vickers (GB) Ducati + 35,666
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 38,164
15. Yari Montella (I) Ducati + 38,577
16. Tito Rabat (E) Honda + 39,119
17. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 51,801
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + > 1 min
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
- Iker Lecuona (E) Honda
- Ivo Lopes (P) Honda
- Michael Rinaldi (I) Honda
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole-Race:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,545 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 8,942
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 10,060
5. Andrea Iannone (I) Ducati + 10,122
6. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 10,936
7. Xavi Vierge (E) Honda + 11,747
8. Axel Bassani (I) Bimota + 12,762
9. Michael vd Mark (NL) BMW + 14,875
10. Iker Lecuona (E) Honda + 15,904
11. Ryan Vickers (GB) Ducati + 16,521
12. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 17,923
13. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 19,027
14. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 19,555
15. Alex Lowes (GB) Bimota + 27,494
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 30,356
17. Ivo Lopes (P) Honda + 30,398
18. Bobby Fong (USA) Yamaha + 33,515
19. Yari Montella (I) Ducati + 57,359
- Tito Rabat (E) Honda
- Jonathan Rea (GB) Yamaha
- Michael Rinaldi (I) Yamaha
Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 33 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 580
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 541
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 292
4. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 284
6. Alex Lowes (GB) Bimota 193
7. Sam Lowes (GB) Ducati 184
8. Xavi Vierge (E) Honda 157
9. Andrea Iannone (I) Ducati 137
10. Axel Bassani (I) Bimota 129
11. Remy Gardner (AUS) Yamaha 113
12. Michael vd Mark (NL) BMW 101
13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 86
16. Jonathan Rea (GB) Yamaha 83
17. Scott Redding (GB) Ducati 76
18. Yari Montella (I) Ducati 69
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 40
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 25
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

 

