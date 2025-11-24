Black Week: Schon jetzt an die SBK-WM 2026 denken

Echte Superbike-Fans kommen um den Video-Pass der offiziellen Website kaum herum. Anlässlich der Black Week spart man beim umfangreichsten Streamingangebot für die Saison 2026 bares Geld!

Auch wenn es kostenlose für das Live-Streaming der Superbike-Wochenenden gibt, kein anderes Angebot ist so umfangreich wie der offizielle Video-Pass mit englischem Kommentar. Für 69,90 Euro erhält man den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen, inklusive der Off-Season, Interviews, Specials und das Video-Archiv der historischen SBK-Rennen ab 2006.

Entscheidet man sich in der Black-Week für den nächstjährigen Video-Pass, geht es auch günstiger. Vom 24. November (10 Uhr) bis 1. Dezember (9:00 Uhr) spart man beim Abonnement ordentliche 15 Euro.

Ebenfalls im Angebot sind diverse Merchandising-Artikel, die mit bis zu 60 Prozent rabattiert werden.