Assen Rennen 1: Wieder Sieg für Schlosser/Fries (CH)

In einem spannenden Rennen sicherten sich die Schweizer Markus Schlosser/Marcel Fries auf dem TT Circuit Assen einen erneuten Sieg in der Sidecar-WM. Bennie Streuer/Jeroen Remmé wurden Dritte, aber später disqualifiziert

Beste Bedingungen für die Seitenwagen-Weltmeisterschaft. In Assen nimmt die Sidecar-Weltspitze im Rahmen der Superbike-WM vor Publikum teil. Am späten Samstagnachmittag wurde das erste Rennen gefahren, das zweite wird am Sonntag um 16 Uhr gestartet. 16 Teams nehmen teil.

Rennen 1 war super spannend und endete mit einem Triumph für die WM-Leader Markus Schlosser und Beifahrer Marcel Fries. «Spitzeeee, Platz 1 im ersten Rennen», machte Markus Schlosser nach den 18 Runden in Assen seiner Freude lautstark Luft. Nach hartem Kampf hatten sich die beiden Schweizer am Ende mit ihrer LCR Yamaha gegen die starken Briten Kershaw/Charlwood (LCR Yamaha) durchgesetzt, die mit nur 0.708 Sekunden Rückstand über den Zielstrich preschten.

Dritte wurden überraschenderweise Bennie Streuer und Beifahrer Jeroen Remmé vom Team Bonovo Action MGM Racing. Überraschend deshalb, weil Streuer vor Monaten in Oschersleben schwer verunglückt war und jetzt praktisch ohne großes Training mit seinem neuen Beifahrer so weit vorne fuhr. Aber die Freude war nur von kurzer Dauer, denn anschließend folgte eine Disqualifikation wegen Nicht-Einhaltung des Gewichtslimits.

Für die beiden Niederländer rückten Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F) auf das Podium nach. Das britisch-französische Doppel Ellis/Clement (GB/F), neben Schlosser/Fries Titelkandidat für die Weltmeisterkrone schieden mit ihrer LCR Yamaha aus.

Für Schlosser/Fries begann der Samstag in Assen äußerst schlecht, denn im zweiten Qualifying ging ihnen der Motor kaputt. «Wir standen ratlos da und wussten nicht, warum das passiert war», schilderte Markus Schlosser gegenüber SPEEDWEEK.com die unangenehme Situation, «also haben wir hart gearbeitet, sind auf Fehlersuche gegangen und haben alles ausgetauscht, was möglich war. Das Warm-up haben wir dann verpasst und wussten auch nicht, ob unser Sidecar hält.»

So rollten die beiden Schweizer gegen 17.15 Uhr äußerst nervös in die Startaufstellung. Den Start gewannen Reeves/Rousseau vor Ellis/Clement, Schlosser/Fries und Kershaw/Charlwood. Die Schweizer fanden sich in Runde 2 auf Platz 4 wieder. Schlosser: «Dann konnten wir die Lücke relativ schnell schließen und wurden von Runde zu Runde schneller. In Runde 15 konnten wir uns dann auf Platz 1 vorkämpfen und diese Position bis zum Schluss halten. Es war ein fantastisches Rennen und wir sind superglücklich mit diesem Ergebnis. Wir starten das zweite Rennen mit 140 Zählern im Rücken und hoffen unseren Vorsprung noch weiter ausbauen zu können.»

Ergebnisse Sidecar-WM Assen Rennen 1:

1. Schlosser/Fries (CH), LCR Yamaha, 25 Punkte

2. Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha, 20

3. Reeves/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 16

4. Peugeot/Peugeot (F), LCR Yamaha, 13

5. Payne/Wilkes (GB), LCR Yamaha, 11

6. Biggs/Schmitz (GB), LCR Yamaha, 10

7. Wyssen/Hofer (CH), LCR Yamaha, 9

8. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 8

9. Cable/Masters (GB), LCR Yamaha, 7

10. Luneau/Bidault (F), LCR Yamaha, 6

11. Vinet/Common (F), LCR Yamaha, 5

Ausgeschieden:

Ellis/Clement (GB/F), LCR Yamaha

Endeveld/Crome (NL/D), LCR Yamaha

Disqualifiziert:

Streuer/Remmé (NL), ARS Yamaha