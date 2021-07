Triumph für Schlosser/Fries – Desaster für Bonovos

Markus Schlosser/Marcel Fries sicherten sich auch im zweiten Rennen der Sidecar-Weltmeisterschaft in Assen den Sieg. Die Schweizer führen die WM weiter sicher an. Beide Bonovo-Teams schieden aus.

Der Schweizer Markus Schlosser und sein Beifahrer und Landsmann Marcel Fries können zufrieden in ihre Schönbühler Heimat fahren. Auch im zweiten Durchgang der Sidecar-WM auf dem TT Circuit in Assen holten sie sich den Sieg, profitierten aber auch vom Ausfall von Tim Reeves und Beifahrer Kevin Rousseau, die sich in Runde 14 aus dem Feld mit einem technischen Defekt verabschiedeten.

«Die hätten wir auch so gepackt», war sich Markus Schlosser später im Gespräch mit SPEEDWEEK.com sicher, «gerade als wir sie überholten, wurden sie langsamer.» Bis dahin hatte der siebenfache Weltmeister und von seiner teils rücksichtslosen Fahrweise nicht unumstrittene Brite das Feld der 14 Teams bis Runde 14 angeführt. Der Star von Bonovo Action/MGM war wie immer der beste Starter und fuhr bis zur besagten Runde vorneweg.

Schlosser/Fries waren ihnen aber immer näher gekommen, von mehr als zwei Sekunden Rückstand auf zuletzt 0.091 Sekunden. «Nach unserem Motorschaden haben wir jetzt zweimal super Ergebnisse erzielt», so Schlosser, «wir sind froh, dass es so gut gelaufen ist und konzentrieren uns jetzt weiter nur auf die WM.» Zudem prallten die Schweizer bei einer Überrundung auf die Franzosen Vinet/Common, bei denen man sich fragt, ob sie leistungsmäßig in eine Weltmeisterschaft gehören.

«Wir haben in der Verkleidung ziemliche Schäden erlitten», klagte Schlosser später. Bei der IDM in zwei Wochen an gleicher Stelle werden die Schweizer auf jeden Fall fehlen. «Wir müssen mit unseren Finanzen haushalten», sagte Schlosser dazu.

Gefehlt auf dem Zielstrich haben beide Bonovo/MGM-Teams. Wie gesagt, Reeves/Rousseau, aber auch Bennie Streuer und Beifahrer Jeroen Remmé, die in der zehnten Runde ihre ARS Yamaha 600 am Rand abstellen mussten.

Ergebnisse Sidecar-WM Assen Rennen 2:

1. Schlosser/Fries (CH) 18 Runden

2. Ellis/Clement (GB/F) +1.319 sec

3. Kershaw/Charlwood (GB) + 3.114

4. Päivärinta/de Haas (FIN/NL)+3.965

5. Biggs/Schmitz (GB) +17.087

6. Peugeot/Peugeot (F) +17.496

7. Payne/Wilkes (GB) +21.020

8. Wyssen/Hofer (CH) +43.682

9. Endeveld/Crome (NL/D) + 1 min

10. Cable/Masters (GB) +1 min

11. Vinet/Common (F) 1 Rd.

Ausgeschieden:

Luneau/Bidault (F) 15 Rd.

Reeves/Rousseau (GB/F) 14 Rd.

Streuer/Remmé (NL) 9 Rd.