Spa, Qualifying: Ellis/Clément vor Birchall-Brüdern

Nicht die WM-Führenden Ben und Tom Birchall, sondern die Titelverteidiger Todd Ellis und Emmanuelle Clément holten sich in Spa-Francorchamps die Pole-Position für die zweite Runde der Seitenwagen-WM.

Todd Ellis/Emmanuele Clément werden die Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Spa-Francorchamps von der Pole-Position in Angriff nehmen. Das britisch-französische Paar, das bereits 2022 beide Läufe auf dem Ardennen-Kurs gewonnen und damit den Grundstein für den Gewinn des WM-Titels gelegt hatten, blieb fast eineinhalb Sekunden unter ihrer Zeit des Vorjahres.

Neben den Titelverteidigern werden die WM-Führenden Ben und Tom Birchall den zweiten Platz in der Startaufstellung einnehmen. So sehr sich die britischen Brüder, die kürzlich bei der Tourist Trophy ihre Siege Nummer 13 und 14 eingefahren hatten, auch bemühten, an die Bestzeit kamen sie nicht heran. Am Ende fehlten ihnen beachtliche neun Zehntelsekunden.

Etwas überraschend ging der dritte Platz an Sam und Tom Christie – sie sich im zweiten Training um zwei Sekunden zu steigern vermochten. Die WM-Dritten des Vorjahres, ihre britischen Landsleute Stephen Kershaw und Ryan Charlwood knapp mussten sich mit Startplatz 4 zufriedengeben.

Die interne Wertung der Bonovo-Action-Teams ging ganz klar an Pekka Päivärinta/Ilse de Haas, die sich vor Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) den fünften Startplatz sicherten. Hinter Ted und Vincent Peugeot belegten mit Tim Reeves/Mark Wilkes, Josef Sattler/Luca Schmidt und Bennie Streuer/Kevin Kölsch weitere Bonovo-Action-Teams die Ränge 8 bis 10.

Janez Remse/Manfred Wechselberger nehmen in der Zeitentabelle zwar den 14. Rang ein, ob das slowenisch-österreichische Team allerdings an den Rennen teilnehmen wird, ist nach ihrem Unfall im ersten Zeittraining zu bezweifeln. Während Wechselberger mit Prellungen glimpflich davonkam, wird bei Remse nach ersten Meldungen ein Schlüsselbeinbruch befürchtet.

Training, Spa-Francorchamps

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 1:33,362 min. 2. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 1:34,262. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 1:34,507. 4. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 1:34,566. 5. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 1:35,030. 6. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 1:35,581. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 1:35,815. 8. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 1:36,768. 9. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 1:37,435. 10. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), RSR Yamaha, 1:38,337. 11. Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 1:39,114. 12. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha, 1:40,354. 13. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha, 1:40,602. 14. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 1:41,484. 15. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 1:42,672. 16. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha, 1:44,220. 17. Peter Kimeswenger/Ondřej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha, 1:50,064. 18. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki, 1:50,822. Keine Zeit: Philippe Gallerne/Loris Seret (F), LCR Kawasaki.