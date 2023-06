Most: Jagd auf die Birchall-Brüder um WM-Platz 1

Am Wochenende stehen in Most (CZ) die Rennen 5 und 6 der Sidecar-WM auf dem Plan. Es führen die Brüder Ben und Tom Birchall (GB) mit 95 Punkten vor den Weltmeistern Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) mit 74 Zählern.

Das Autodrom Most in Tschechien ist Austragungsort der dritten Runde der diesjährigen Sidecar-Weltmeisterschaft. Insgesamt 17 Gespann-Teams werden für das Sprintrennen am Samstag über zehn Runden und das Hauptrennen am Sonntag über 17 Runden am Start sein.

Neun davon werden auch für die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) gewertet. WM- und IDM-Teams absolvieren die Qualifyings und Rennen zusammen und werden in der WM gemeinsam gewertet. Nur zehn Sidecar-Teams, wovon Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A) in Most verletzungsbedingt fehlen, werden für die IDM gewertet.

So rangieren die zur Zeit die amtierenden IDM-Meister Sepp Sattler/Luca Schmidt (Bonovo Action) auf Platz 8 der WM, führen die IDM-Wertung aber nach dem Auftakt auf dem Sachsenring mit zwei Siegen an vor Lennard Göttlich und Beifahrer Lucas Krieg, die ebenfalls für das Team Bonovo Action fahren.

Mit drei Siegen in vier Rennen dominieren die Brüder Ben und Tom Birchall (LCR Honda) aus Mansfield in Großbritannien bisher das Geschehen in der aktuellen WM. Nur die amtierenden Weltmeister, der Brite Todd Ellis und seine französische Freundin Emmanuelle Clément (LCR Yamaha) als Beifahrerin, konnten den Wieder-Einsteigern in die Weltmeisterschaft bisher einen Sieg vor der Nase wegschnappen.

Dabei ging es in allen Läufen äußerst spannend zu mit vielen Überholmanövern, wobei im Kampf um die Podestplätze auch die britischen Teams Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (LCR Yamaha), Sam und Tom Christie (LCR Yamaha) sowie Tim Reeves/Mark Wilkes (ARS Yamaha) und auch Harry Payne und sein französischer Beifahrer Kevin Rousseau (ARS Yamaha) vom deutschen Team Steinhausen Racing beteiligt waren.

Sidecar-WM, Zwischenstand (nach 4 von 14 Rennen):

1. Birchall/Birchall, 95 Punkte. 2. Ellis/Clément, 74. 3. Payne/Rousseau, 49. 4. Kershaw/Charlwood, 47. 5. Christie/Christie, 43. 6. Reeves/Wilkes, 36. 7. Sattler/Schmidt, 34. 8. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN), LCR Yamaha, 29. 9. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 25. 10. Archer/Christie, 20. 11. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha, 18. 12. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 18. 13. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, und Cable/Richardson, beide 12. 15. Biggs/Segers, 11. 16. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha und Kimeswenger/Sedlacek, beide 9. 18. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 7. 19. Leguen/Darras, 4. 20. Claude Vinet/Darras, 2.