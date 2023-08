Sieg und WM-Führung für Todd Ellis/Emmanuelle Clément

Das Sprintrennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Assen wurde eine Beute des Briten Todd Ellis und der Französin Emmanuelle Clément (LCR Yamaha). Die Titelverteidiger setzen sich damit an die Tabellenspitze.

Mit ihrem Sieg im Sprintrennen auf dem Red Bull Ring konnten Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen ihre Schnelligkeit unter Beweis zu stellen. In Assen lieferten sie mit ihrer Bestzeit im Qualifying den Beweis, dass das Ergebnis in Österreich keine Eintagsfliege war. Das britisch-französische Team verwies Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo action) und Todd Ellis/Emmanuelle Clément auf die Plätze.

Payne/Rousseau nutzten ihre Pole-Position, um sofort die Führung zu übernehmen. An ihrem Hinterrad klebten Reeves/Wilkes, der Ellis/Clément im Schlepptau hatte. Hinter den Brüdern Sam und Tom Christie (Hanafin Racing) hatte sich Ben Birchall mit Callum Crowe, der für den verletzten Tom Birchall die Rolle des Beifahrers übernommen hatte, an der fünften Stelle eingereiht. An der sechsten Stelle hatten sich Bennie Steuer/Kevin Kölsch (Bonovo action) eingereiht.

In der dritten Runde setzte sich Reeves vor Payne an die erste Stelle. Durch den Kampf der beiden Briten an der Spitze rückte das Feld wieder etwas näher zusammen. In der fünften von neun Runden auf dem 4,555 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs in Assen lagen die Top-5 innerhalb einer Sekunde.

Mit einem kernigen Überholmanöver, das nach dem Rennen von den Stewards einer Überprüfung unterzogen, allerdings als normale Rennsituation eingestuft wurde, drückten sich Ellis/Clément im sechsten Umlauf an Payne/Rousseau, die dadurch auch hinter Christie/Christie und Birchall/Crowe zurückfielen, vorbei. Zwei Runden danach konnten auch Reeves/Wilkes den Angriffen von den Titelverteidigern nichts entgegensetzen.

Während sich Ellis/Clément den Sieg nicht mehr aus der Hand nehmen ließen und mit knappem Vorsprung vor Reeves/Wilkes über die Ziellinie preschten, hatte sich Birchall an die dritte Stelle gesetzt und so den letzten Podiumsplatz ergattert. Trotzdem musste der mehrfache Tourist-Trophy-Sieger die WM-Führung an Ellis abgeben. Payne/Rousseau verteidigten den fünften Platz gegen Stephen Kershaw/Ryan Charlwood.

Als Neuntplatzierte eroberten Ted und Vincent Peugeot (Team Seventy Four) vor dem britisch-niederländischen Duo Robb Biggs/Ferry Segers und der deutschen Paarung Lennard Göttlich/Uwe Neubert (Bonovo action Junior)das Punktemaximum in der IDM-Wertung.

Resultat Sprintrennen, Assen, 19.08.2023

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 9 Runden in 15:56,197 min. 2. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 0,445 sec zur. 3. Ben Birchall/Callum Crowe (GB/GBM), LCR Honda, +0,598 sec. 4. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. 5. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB), ARS Yamaha. 6. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha. 7. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha. 8. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 9. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha. 10. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha. 11. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha. 12. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha. 13. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 14. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 15. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 16. Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha.

WM-Stand nach 9 von 14 Rennen

1. Ellis, 173 Punkte. 2. Birchall, 169. 3. Christie, 113. 4. Payne, 111. 5. Kershaw, 109. 6. Reeves, 86. 7. Päivärinta, 87. 8. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 9. Peugeot, 52. 10. Streuer, 49. 11. Göttlich, 40. 12. Archer, 37. 13. Holden, 35. 14. Cable, 33. 15. Kimeswenger, 29. 16. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 19. 17. Biggs, 17. 18. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 19. Vinet und Pierre Leguen/Valentin Pirat (F), LCR Suzuki. 21. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha, 5.