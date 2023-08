Callum Crowe springt für verletzten Tom Birchall ein

Bei den bevorstehenden Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Assen (18. Bis 20.08.) wird Callum Crowe beim Meisterschaftsführenden Ben Birchall die Rolle des verletzten Beifahrers Tom Birchall übernehmen.

Kampflos wollen die britischen Brüder Ben und Tom Birchall (Wyckham Blackwell by Birchall) nach ihrem Überschlag auf dem Red Bull Ring, bei dem sich der Beifahrer einen Bänderriss in der rechten Schulter zugezogen hat und dem eine Operation wohl nicht erspart bleiben wird, ihre Führung in der Seitenwagen-WM nicht aus der Hand geben.

Am bevorstehenden Rennwochenende in Assen ist an einen Einsatz von Tom Birchall nicht zu denken. «Meine Schulter ist noch zu stark beeinträchtigt, sodass ich nicht in der Lage bin, mitzufahren», erklärt der 36-Jährige und fährt fort: «Aber uns ist wichtig, den Kampf um die Meisterschaft aufrechtzuerhalten, weshalb wir uns für Callum Crowe als Ersatz bemüht haben», erklärt er die Entscheidung des Teams.

Crowe ist vor allem von den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man bekannt, wo er gemeinsam mit seinem Bruder Ryan bereits auf einen zweiten und zwei dritten Plätzen zurückblicken kann. Auch in der Weltmeisterschaft ist er kein Unbekannter. Im Vorjahr sprang Crowe bei den WM-Läufen in Oschersleben und Estoril bei Harry Payne kurzfristig ein.

WM-Zwischenstand (nach 8 von 14 Rennen)

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 153 Punkte. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 148. 3. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha und Sam Christie/Tom Christie, LCR Yamaha, beide 100. 5. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 99. 6. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 76. 7. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 66. 8. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 9. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 45. 10. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 40. 11. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha, 35. 12. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha, 34. 13. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 32. 14. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha, 31. 15. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha, 27. 16. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 19. 17. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 11. 18. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 19. Pierre Leguen/Christophe Darras (F) und Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha, beide 6. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha, 5.