Birchall, Ellis, Payne, Reeves: Nächster Stopp Assen

Am kommenden Wochenende geben sich die Asse der Seitenwagen-WW in den Niederlanden die Ehre. Sollten die Birchall-Brüder nach ihrem Unfall in Österreich nicht antreten, könnte Ellis/Clément die WM-Führung übernehmen.

Das zweite Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf dem Red Bull Ring musste abgebrochen werden, nachdem sich Ben Birchall/Tom Birchall und Tim Reeves/Mark Wilkes in die Quere gekommen waren. Ben Birchall war unter dem umgestürzten Gespann gefangen und musste befreit werden. Während er mit schweren Abschürfungen am Rücken vergleichsweise glimpflich davonkam, zog sich sein Bruder einen Bänderriss in der rechten Schulter zu. Reeves/Wilkes landeten im Kiesbett und blieben unverletzt.

Unmittelbar nach der Rückkehr in ihre britische Heimat ließ Tom Birchall wissen, dass er bereits mit der Therapie begonnen hat und an der Rückkehr auf die Rennstrecke gearbeitet wird. Ob das Brüderpaar, dass mit 153 Punkten immer noch die WM-Tabelle anführt, bei der nächsten Runde in Assen tatsächlich an den Start gehen kann, wird sich erst zeigen, wenn die Teams in wenigen Tagen ihre Plätze im Fahrerlager bezogen haben werden.

In der Kathedrale des Motorsports wie die Rennstrecke im niederländischen Assen ehrfurchtsvoll genannt wird, könnte es also zu einem Führungswechsel kommen. Die Titelverteidiger Todd Ellis und seine Beifahrerin Emmanuelle Clément lauern mit lediglich fünf Zählern Rückstand auf ihre Chance. Das britisch-französische Duo, das auch abseits der Rennstrecke ein Paar sind, hat mit seinem dritten Saisonsieg in Österreich gezeigt, dass die anfängliche Schwäche überwunden ist und zur alten Stärke zurückgefunden hat.

Leicht werden es die Konkurrenten Ellis/Clément aber mit Sicherheit nicht machen. Allen voran der Brite Harry Payne und sein französischer Beifahrer Kevin Rousseau (Steinhausen Racing), die das erste Rennen auf dem Red Bull Ring für sich entscheiden konnten, hat jüngst einen klaren Aufwärtstrend erkennen lassen. Mike Steinhausen hat in den letzten Wochen fleißig an der Technik der Adolf RS gefeilt und einiges gefunden.

Mit Stephen Kershaw/Ryan Charlwood – sie mussten sich in Österreich Ellis/Clément nur um wenige Tausendstelsekunden geschlagen geben – den Brüdern Sam und Tom Christie, Reeves/Wilkes sowie Pekka Päivärinta/Ilse de Haas gibt es in einer an Spannung kaum zu überbietenden Saison weitere Anwärter auf Top-3-Plätze. Und wenn Lokalmatador Bennie Streuer mit seinem Beifahrer Kevin Kölsch die Technik seines Seitenwagens endlich in den Griff bekommen sollte, könnte er auf seiner Heimstrecke für eine Überraschung sorgen.

WM-Zwischenstand (nach 8 von 14 Rennen)

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 153 Punkte. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 148. 3. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha und Sam Christie/Tom Christie, LCR Yamaha, beide 100. 5. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 99. 6. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 76. 7. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, 66. 8. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha, 53. 9. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 45. 10. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 40. 11. Lennard Göttlich/Uwe Neubert (D), ARS Yamaha, 35. 12. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha, 34. 13. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 32. 14. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha, 31. 15. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha, 27. 16. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 19. 17. Robb Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha, 11. 18. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha, 9. 19. Pierre Leguen/Christophe Darras (F) und Claude Vinet/Valentin Pirat (F), LCR Yamaha, beide 6. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha, 5.