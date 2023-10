Kershaw/Charlwood überraschen mit Pole-Position

​ Nicht die großen Favoriten Todd Ellis/Emmanuelle Clément oder Ben Birchall/Tom Birchall, sondern Stephen Kershaw/Ryan Charlwood sicherten sich in der Motorsport Arena Oschersleben die beste Startposition.

Schon nach dem freien Training fanden sich Stephen Kershaw/Ryan Charlwood nach der Zeitenjagd an der ersten Position wieder. Das schottisch-britische Paar, das vor den letzten vier Rennen in der Weltmeisterschaft an der dritten Stelle liegen, markierten im ersten Qualifying mit 1:31,764 Minuten eine Zeit, an die keiner ihrer Kontrahenten herankommen sollte. Auf ihrer LCR Yamaha blieben sie als einziges Team unter der 1:32-Minuten-Marke.

Auf dem zweiten Startplatz werden der Brite Todd Ellis und seine französische Beifahrerin Emmanuelle Clément die Rennen in Angriff nehmen. Die Titelverteidiger und Führenden der laufenden Weltmeisterschaft verloren auf die Trainingsschnellsten beachtlich 0,353 Sekunden.

Hinter dem britischen Brüderpaar Sam und Tom Christie sowie dem britisch-französischen Duo Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) gelang dem Niederländer Bennie Streuer und seinem deutschen Beifahrer Kevin Kölsch (Bonovo action) eine kleine Überraschung. Sie verdrängten die WM-Zweiten Ben und Tom Birchall sowie Tim Reeves/Mark Wilkes (Bonovo action), die auf das zweite Qual verzichteten, auf die Ränge 6 und 7.

Beachtlich nicht nur die Leistung des jungen Lennard Göttlich vom Bonovo action Junior Team, der mit dem erfahrenen Uwe Neubert an seiner Seite als zweitbestes IDM-Team den zehnten Startplatz herausfahren konnte, sondern auch die Tatsache, dass 20 Mannschaften zum Sidecar Festival in der Magdeburger Förde angereist sind. So groß war das kombinierte Teilnehmerfeld der WM und IDM in dieser Saison noch nie.

Kombiniertes Zeittraining

1. Kershaw/Charlwood (GB), 1:31,764 min. 2. Ellis/Clément (GB/F), 1:32,117. 3. Christie/Christie (GB), 1:32,217. 4. Payne/Rousseau (GB/F), 1:32,426. 5. Streuer/Kölsch (NL/D), 1:32,553. 6. Birchall/Birchall (GB), 1:32,667. 7. Reeves/Wilkes (GB), 1:32,770. 8. Peugeot/Peugeot (F), 1:33,585. 9. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 1:34,009. 10. Göttlich/Neubert (D), 1:34,528. 11. Archer/Christie (GB), 1:35,104. 12. Holden/Segers (GB/NL), 1:35,678. 13. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), 1:36,153. 14. Zimmermann/Mahl, 1:37,128. 15. Pärm/Lipstok (EST), 1:37,339. 16. Schwegler/Kopecky (D/CZ), 1:37,980. 17. Cable/Richardson (GB), 1:38,150. 18. Vinet/Pirat (F), 1:38,729. 19. Leguen/Darras (F), 1:42,646. 20. Weekers/Moes (NL), 1:43,904.