Göttlich/Krieg: «Blicken optimistisch auf Le Mans» 02.04.2024 - 08:02 Von Rudi Hagen

© Hammonds Lennard Göttlich und Lucas Krieg beim Test in Val de Vienne

Das Bonovo Action Juniorteam Lennard Göttlich/Lucas Krieg war jetzt zum Testen in Frankreich. Die Vizemeister der IDM Sidecar 2023 gehen optimistisch in die kommende WM, die im April in Le Mans (F) beginnt.