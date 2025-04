Estoril, Lauf 1: Schlosser aus Windschatten zum Sieg

In einem Herzschlagfinish fiel die Entscheidung über den Sieg im ersten Lauf der Seitenwagen-WM in Estoril erst auf dem Zielstrich zugunsten von Schlosser/Schmidt. Werkstetter/Pirat landeten auf dem siebenten Platz.

Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) konnten ihre Pole-Position zur frühen Führung im Sprintrennen auf dem Circuito Estoril nützen. Dicht dahinter folgten Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing) wie ihr Schatten. Auf den Plätzen 3 bis 6 hatten sich Sam Christie/Tom Christie (Team Hannafin), Todd Ellis/Emmanulle Clément und Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) eingereiht.

An der Spitze enteilten Payne und Schlosser ihren Konkurrenten. Schon nach zwei Runde waren die beiden Paarungen ihren Verfolgern um über zwei Sekunden enteilt. Bis zur Halbzeit des 10-Runden-Rennens lag der Brite vor dem Schweizer, aber am Ende der Zielgraden wurde erstmals die Positionen getauscht, nur um in der folgenden Kurve wieder die alte Reihenfolge zu sehen. Das Duo Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Team Lausitz/ADAC Sachsen) war da schon nicht mehr dabei.

Der Zweikampf um die Führung nahm in Umlauf 8 an Dramatik zu. Mit der schnellsten Rennrunde hatten Schlosser/Schmidt die erste Stelle erobert. In der letzten Runde fanden Payne/Rousseau nochmals den Weg an ihrem Rivalen vorbei, weil sich Schlosser beim Anbremsen einer Kurve ein Fehler unterlaufen war. Beim Sprint aus der letzten Kurve zum Zielstrich nutzte der Eidgenosse den Windschatten, um sich hauchdünn den Sieg zu sichern.

Christie/Christie scheinen den dritten Platz gepachtet zu haben. Die britischen Brüder mussten sich anfangs der Angriffe von Ellis und Päivärinta erwehren, doch letztendlich konnten sie sich deutlich absetzen. Hinter Tim Reeves/Mark Wilkes (Carl Cox Motorsport) fuhren Patrick Werkstetter/Valentin Pirat vom Team Sattler Motorsport auf Platz 7. Für Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing Team Venus) gab es als Zehnte sechs weitere WM-Zähler.

Ergebnis, Estoril, Rennen 1, 279.04.2025

1. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 10 Runden. 2. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 0,043 sec zur. 3. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, +8,009 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. 5. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha. 6. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 7. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha. 8. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha. 9. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), ARS Yamaha. 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha. 11. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. Ausgefallen: Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha. Nicht gestartet: Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:45,236 min.

WM-Stand (nach 3 von 14 Rennen)

1. Schlosser, 70 Punkte. 2. Christie, 48. 3. Payne, 45. 4. Ellis, 39. 5. Reeves, 32. 6. Päivärinta, 31. 7. Werkstetter, 26. 8. Peugeot/Peugeot (F), 19. 9. Laidlow, 17. 10. Venus, 16. Weiters: 12. Göttlich, 14.