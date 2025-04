Schon wieder: Payne vor Schlosser auf Pole-Position

Wie bereits in Le Mans holten sich Payne/Rousseau im Training in Estoril die Pole-Position vor Schlosser/Schmidt und Christie/Christie. Werkstetter/Pirat überzeugen im Qualifying mit Platz 7.

Im ersten Zeittraining für die Läufe der Seitenwagen-Weltmeisterschaft im portugiesischen Estoril hatten Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing) das bessere Ende für sich. Die Uhren blieben für das Duo bei 1:45,699 Minuten stehen. Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) benötigten für eine Runde 287 Hundertstelsekunden länger. Auf den Plätzen 3 und 4 landeten Sam Christie/Tom Christie (Team Hannafin) und Todd Ellis/Emmanulle Clément.

Mit Spannung wurde das zweite Qualifying, das bei Asphalttemperaturen um die 30 Grad Celsius, aber böigem Wind stattfand, erwartet. Schon in der Anfangsphase ging es für Schlosser zurück in die Boxenstraße. Während an ihrem Seitenwagen Anpassungen vorgenommen wurden, steigerten Payne und Rousseau kontinuierlich das Tempo. In ihrer sechsten Runde verdrängten sie ihren schärfsten Rivalen im Kampf um die WM-Krone von der Pole-Position. Ihre Zeit: 1:45,481 min.

So sehr sich Schlosser/Schmidt danach auf dem 4,182 Kilometer langen Kurs auch bemühten, an die neue Bestzeit kamen sie nicht mehr heran. Von Startplatz 3 wird das Brüderpaar Christie die Rennen in Angriff nehmen. Weil sich Ellis/Clément im Gegensatz zu Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) sich nicht zu steigern vermochten, fielen sie in der Startaufstellung auf Platz 5 zurück.

Zufrieden zeigte sich Josef Sattler von der Vorstellung seines Schützlings Patrick Werkstetter und dessen Beifahrers Valentin Pirat. Hinter den arrivierten Tim Reeves/Mark Wilkes (Carl Cox Motorsport), aber noch vor den britischen Seitenwagen-Meistern Sam und Jack Laidlow, belegten sie den siebenten Rang. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Team Lausitz/ADAC Sachsen) und Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing Team Venus) qualifizierten sich für die Positionen 10 bzw. 12.

Trainingszeiten

1. Payne/Rousseau (GB/F), 1:45,481 min. 2. Schlosser/Schmidt (CH/D), 1:45,699. 3. Christie/Christie (GB), 1:46,229. 4. Päivärinta/Christie (FIN/GB), 1:46,416. 5. Ellis/Clément (GB/F), 1:46,619. 6. Reeves/Wilkes (GB), 1:46,702. 7. Werkstetter/Pirat (D/F), 1:47,962. 8. Laidlow/Laidlow (GB), 1:48,296. 9. Leglise/Cescutti (F), 1:48,351. 10. Göttlich/Krieg (D), 1:48,500. 11. Archer/Sedlacek (GB/CZ), 1:49,044. 12. Venus/Hofer (D/CH), 1:50,720. 13. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 1:51,965.

Zeitplan Estoril (MESZ)

Sonntag, 27. April

10.00 – 10.15 Uhr Warm-up

12.20 Uhr Sprintrennen (10 Runden)

17.00 Uhr Hauptrennen (17 Runden)