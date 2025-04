Estoril, Rennen 2: Schlosser patzt, Payne gewinnt

Sichere 25 Punkte vor Augen unterlief Schlosser/Schmidt in der letzten Runde ein verhängnisvoller Fehler. Payne/Rousseau nahmen das Geschenk dankend an. Werkstetter/Pirat lieferten als Fünfte bestes WM-Resultat ab.

Es war ein turbulenter Start in das zweite Rennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf dem Circuito Estoril. Markus Schlosser/Luca Schmidt (Gustoil Sidecar Racing) hatten am Ende der Startgeraden zwar die Nase vorne, in Kurve 3 lagen aber Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) vor Tim Reeves/Mark Wilkes (Carl Cox Motorsport), Sam und Tom Christie (Team Hannafin) sowie Todd Ellis/Emmanuelle Clément an der Spitze.

Von Platz 5 startete Schlosser eine bemerkenswerte Aufholjagd. Nach mehreren Positionswechseln mit Ellis hatte er den zweifachen Weltmeister in der vierten Runde entscheidend hinter sich gelassen. Zwei Umläufe später musste auch Christie die Überlegenheit des Schweizers zur Kenntnis nehmen. Weil Reeves ein technischer Defekt an die Box zwang, lag in der fünften von 17 Runden nur noch Payne vor dem Sieger des Sprintrennens.

Payne/Rousseau hatten dem Ansturm ihrer WM-Rivalen nichts entgegenzusetzen. Es dauerte nur drei weitere Runden und Schlosser/Schmidt preschten erstmals als Führende an ihrer Boxenmannschaft vorbei. Bis in den letzten Umlauf blieb die Reihenfolge unverändert. Anstatt seinen Vorsprung von mehr als eine Sekunde zu verwalten, hielt Schlosser das Tempo hoch, was dazu führte, dass er nach einem Fahrfehler von der Strecke geriet.

Payne konnte an seinem Konkurrenten vorbeigehen und sich etwas unverhofft doch noch den Sieg sichern. Bis Schlosser nach dieser Schrecksekunde das Rennen endlich wieder aufnehmen konnte, waren auch Christie und Päivärinta, die sich während der gesamten Renndistanz einen tollen Zweikampf um den letzten Platz auf dem Podium lieferten, längst vorbei. Der Schweizer musste froh sein, den vierten Platz ins Ziel zu retten.

Ein Hauptkapitel des Rennens schrieben auch Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport). Der Schlagabtausch mit Sam und Jack Laidlow war nichts für schwache Nerven. Mehrmals tauschten sie ihre Positionen, am Zielstrich hatte Werkstetter um 55 Tausendstelsekunden das bessere Ende für sich. Nachdem sie in Lauf 1 die Segel streichen mussten, gab es für Lennard Göttlich/Lucas Krieg (Team Lausitz/ADAC Sachsen) mit Platz 7 ein versöhnliches Resultat. Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing Team Venus) wurden im ausfallsreichen Rennen Achte.

Bis zum dritten Rennwochenende gibt es jetzt für einige Teams viel Zeit, ihre Wunden zu lecken. Am 14. und 15. Juni gibt es auf dem Pannonia Ring die Läufe 5 und 6 der Seitenwagen-Weltmeisterschaft.

Ergebnis, Estoril, Rennen 2, 27.04.2025

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 17 Runden. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 13,317 sec zur. 3. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, +13,733. 4. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha. 5. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha. 6. Sam Laidlow/Jack Laidlow (GB), ARS Yamaha. 7. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha. 8. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha. 9. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. Ausgefallen: Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha. Schnellste Runde: Schlosser/Schmidt in 1:46,025 min.

WM-Stand (nach 4 von 14 Rennen)

1. Schlosser, 83 Punkte. 2. Payne, 70. 3. Christie, 68. 4. Päivärinta, 47. 5. Ellis, 39. 6. Werkstetter, 37. 7. Reeves, 32. 8. Laidlow, 27. 9. Venus, 24. 10. Göttlich, 23.