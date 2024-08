US-Meister Chase Sexton (KTM): «Eine Traumfahrt!»

KTM-Neuzugang Chase Sexton sicherte den Mattighofenern mit einem souveränen Doppelsieg beim Saisonfinale in Ironman, nordwestlich von Indianapolis, die US-Motocross-Krone bei den 450ern.

Chase Sexton hat sich in Ironman mit einer überzeugenden Vorstellung den Titel in der AMA-Pro-Motocross-Serie geholt; der Red-Bull-KTM-Fahrer aus Illinois gewann beim Finale nochmals beide Rennen. Bereits nach seinem Sieg in Durchgang 1 war der Titel eingefahren. Für KTM ist es der erste US-Motocross-450er-Meistertitel seit Ryan Dungey 2015.

Für den 24-jährigen Sexton, der Ende 2023 von Honda zu KTM wechselte, ist es der erste 450er-Motocross-Titel. Nach dem Verletzungsaus des Australiers Jett Lawrence (Honda) war Sexton für die Gegner kaum noch zu halten, fuhr entfesselt und gewann die letzten sechs Meetings in Folge.

Sexton stand für KTM erstmals beim zweiten Event der Saison in Hangtown oben auf dem Podium und gewann 13 der 22 Rennen. Das Meisterstück gelang ihm in Lauf 1 in Ironman, als er nach starker Fahrt in Runde 5 die Spitze übernahm. «Ich habe mich vorne am wohlsten gefühlt. Die Jungs sind stark gefahren, die Pace war hoch», berichtete der neue Meister. «Es war eine Traumfahrt für mich, den Titel ohne einen einzigen Fehler einzufahren. Die Meisterschaft ist das, wofür wir angetreten sind, und wir konnte das Ziel erreichen. Ich schätze das sehr – es ist wunderschön.»

«Nach den Problemen im Supercross habe ich diese Serie wirklich gebraucht. Ich wusste, dass ich mit diesem Bike gewinnen kann. Ich musste auf ein neues Level gehen, die Konkurrenz ist enorm. Es ist hart, es gibt viele Möglichkeiten, in einer MX-Saison Fehler zu machen. Ich war nervös, obwohl ich einen Vorsprung hatte. Bei den Outdoors so eine Saison hinzulegen – ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen kann. Das ist wohl mein bestes Level und meine beste Verfassung in meiner Karriere. Das Red Bull KTM Factory Team ist unglaublich, das ganze bedeutet mir sehr viel. Ich bin überwältigt und möchte so weitermachen. Jeder Titel, den du holen kannst, macht das Verlangen nach weiteren Siegen noch größer.»

Ergebnisse US-Motocross-Nationals 450 Ironman:

1. Chase Sexton (USA) KTM, 1-1

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 2-2

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 4-3

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-6

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 6-4

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 5-5

7. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 8-8

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 10-7

9. Freddie Noren (S), Kawasaki, 9-9

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 7-11

Endstand nach 11 Events:

1. Chase Sexton (USA) KTM, 504 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 462, (-42)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 403, (-101)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 371, (-133)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 362, (-142)

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 297, (-207)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 288, (-216)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 244, (-260)

9. Jett Lawrence (AUS), Honda, 210, (-294)

10. Freddie Noren (S), Kawasaki, 204, (-300)